Зарплаты военных — правительство обновило налогообложение доходов

В Украине обновили налогообложение доходов военных: что изменится на время войны
Украинским военным установят льготу, касающуюся получения доходов во время войны. Речь идет о налогообложении военным сбором денежного довольствия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Что изменится
Как отмечается, Кабинет министров урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях во время военного положения, для применения льготы по налогообложению военным сбором.
По новым правилам, доходы военнослужащих не будут облагаться военным сбором на период непосредственного участия в сдерживании вооруженной агрессии россии.
Речь идет о выписках (копиях) из приказов командиров (начальников) о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного законодательством.
Правительство внесло соответствующие изменения в постановление от 30 декабря 2015 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, с февраля прошлого года получавшие военные и силовики, будут начислять не всем.
Ранее депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.
Также мы обнародовали рейтинг расходов государственной казны в 2022 году. На заработные платы ушло 42,1% (938,2 млрд грн), где около трети всех расходов приходится на зарплаты военным – 32,4% (721,9 млрд).