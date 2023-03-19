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В Україні оновили оподаткування доходів військових: що зміниться на час війни

19 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати військових — уряд оновив оподаткування доходів
Йдеться про оподаткування військовим збором грошового забезпечення
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським військовим встановлять пільгу, що стосуватиметься отримання доходів під час війни. Йдеться про оподаткування військовим збором грошового забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Що зміниться

Як зазначається, Кабінет міністрів врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях під час воєнного стану, для застосування пільги щодо оподаткування військовим збором.

За новими правилами, доходи військовослужбовців не обкладатимуть військовим збором на період безпосередньої участі у стримуванні збройної агресії росії.

Йдеться про виписки (копії) із наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством.

Уряд вніс відповідні зміни до постанови від 30 грудня 2015 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у лютому 2023 року змінилися заробітні плати та пенсії для військових. Зокрема, щомісячні доплати у розмірі 30 тисяч грн, які з лютого минулого року отримували військові та силовики, нараховуватимуть не всім.

Раніше депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Також ми оприлюднили рейтинг витрат державної казни у 2022-му. На заробітні плати пішло 42,1% (938,2 млрд грн), де близько третини всіх витрат припадає на зарплати військовим — 32,4% (721,9 млрд).

 

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