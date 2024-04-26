Соцпомощь в Украине — механизм предоставления выплат изменят

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Министерстве социальной политики выступили с предложением изменить порядок организации предоставления гражданам социальных услуг. Планируется внедрить цифровую трансформацию.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном для публичного обсуждения на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Цифровая трансформация соцсферы

В пояснительной записке к проекту отмечается, что возникла необходимость введения Социального веб-портала электронных услуг Министерства социальной политики как подсистемы Единой информсистемы социальной сферы.

Соответствующая цифровая трансформация системы предоставления соцподдержки населению призвана упростить процесс благодаря дистанционному доступу подачи заявлений, обращений, сообщений гражданам, нуждающимся в соцпомощи, и оперативному рассмотрению соответствующих заявлений.

Среди важных способов организации предоставления соцуслуг является кейс-менеджмент, согласно которому соцработник (кейс-менеджер) оценит потребности граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, спланирует, организует и скоординирует механизм предоставления соцуслуг.

Актуальна и общественно значима необходимость обеспечения оперативности принятия решения о предоставлении соцподдержки.

Как будет работать механизм

Согласно проекту, в случае обращения гражданина через е-кабинет на Социальном вебпортале электронных услуг Министерства социальной политики ему будет предоставлено:

информацию об соцуслугах, которыми можно воспользоваться;

условия предоставления соцподдержки;

порядок предоставления соцуслуг.

После этого по результатам оценки потребностей в соцуслугах специалист по соцработе составит акт оценки потребностей и подаст для принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении соцуслуг такому гражданину.

Таким образом, специалист по социальной работе будет оказывать помощь в оформлении заявления о предоставлении соцуслуг и пакете необходимых документов.

Заявление можно будет сформировать с использованием е-сенсорного устройства с возможностью для гражданина дистанционного подписания цифровой подписью, созданной на экране е-сенсорного устройства.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские дети, которые в результате остались без родителей и сейчас находятся за границей, могут получить финансовую помощь. Для разных стран суммы разнятся.

Также мы писали, что в Украине часть граждан получит повышенные соцвыплаты с 1 мая 2024 года. Ожидается, что больше суммы выплатят для детей погибших добровольцев.