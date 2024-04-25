Соцдопомога в Україні — хто отримає 7,8 тис. грн у травні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян отримає підвищені соцвиплати з 1 травня 2024 року. Очікується, що більші суми виплатять для дітей загиблих добровольців.

Про це повідомляє видання ZN.

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Врегулювання питання виплат для дітей

Діти загиблих добровольців з початку повномасштабної війни отримували значно нижчі виплати проти дітей загиблих військовослужбовців. Проблема полягала в тому, що, стаючи на захист держави, не всі добровольці були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Навесні 2024 року уряд владнав правову неврегульованість, у результаті чого діти таких добровольців отримуватимуть виплати не нижчі за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України.

Раніше розмір адресної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців, що не входили до складу ДФТГ, становив 2,36 тис. грн.

Згідно з рішенням уряду про збільшення допомоги, такі діти у травні отримають:

7,8 тис. грн — для однієї неповнолітньої дитини;

6,1 тис. грн — для кожної дитини, якщо в родині є двоє і більше дітей.

Відповідний розмір виплат здійснюватимуть щомісячно. Саме підвищення провели автоматично, додатково звертатись в органи соцзахисту населення не потрібно.

Також діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо у загиблих тата чи матері була необхідна кількість страхового стажу.

"Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога", — повідомили в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів надана можливість оформити матеріальну допомогу на дітей, які перебувають за кордоном. Йдеться про суму від 25 тис. до 40 тис. гривень.

Також українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.