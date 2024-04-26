Соцдопомога в Україні — механізм надання виплат змінять

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві соціальної політики виступили з пропозицією змінити порядок організації надання громадянам соціальних послуг. Планують запровадити цифрову трансформацію.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, розміщеному для публічного обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Цифрова трансформація соцсфери

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що постала необхідність запровадження Соціального вебпорталу електронних послуг Міністерства соціальної політики як підсистеми Єдиної інформсистеми соціальної сфери.

Відповідна цифрова трансформація системи надання соцпідтримки населенню покликана спростити процес завдяки дистанційному доступу подання заяв, звернень, повідомлень громадянами, які потребують соцдопомоги, та оперативного розгляду відповідних заяв.

Серед важливих способів організації надання соцпослуг є кейс-менеджмент, відповідно до якого соцпрацівник (кейс-менеджер) оцінить потреби громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, спланує, організує та скоординує механізм надання соцпослуг.

Актуальним та суспільно значущим є необхідність забезпечення оперативності ухвалення рішення про надання соцпідтримки.

Як працюватиме механізм

Відповідно до проєкту, у разі звернення громадянина через е-кабінет на Соціальному вебпорталі електронних послуг Міністерства соціальної політики йому буде надано:

інформацію про соцпослуги, якими можна скористатися;

умови надання соцпідтримки;

порядок надання соцпослуг.

Після цього за результатами оцінювання потреб у соцпослугах фахівець із соцроботи складе акт оцінки потреб та подасть для ухвалення рішення про надання чи відмову в наданні соцпослуг такому громадянину.

Таким чином, фахівець із соціальної роботи буде надавати допомогу в оформленні заяви про надання соцпослуг і пакета необхідних документів.

Заяву можна буде сформувати з використанням е-сенсорного пристрою з можливістю для громадянина дистанційного підписання цифровим підписом, створеним на екрані е-сенсорного пристрою.

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