Налоги и штрафы в 2024 году — как изменения ожидаются для ФЛП

Пустой кошелек. Фото: Unplush

С 1 января 2024 года размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в связи с изменением показателей, от которых они зависят.

Это предусматривает Государственный бюджет-2024.

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Показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума, от которых они зависят, вырастут в 2024 году.

Так, в Государственный бюджет-2024 заложены новые показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума:

- минимальная зарплата должна повыситься с 6,7 тыс. гривен:

в январе 2024-го — до 7,1 тыс. гривен;

в апреле 2024-го — до 8 тыс. гривен.

- прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 гривен.

Согласно этим показателям, с 1 января физлица-предприниматели будут платить ЕСВ и ставку единого налога на следующем уровне:

Для ФЛП первой группы:

ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (доля 22% от минимальной зарплаты);

единый налог — до 302,8 гривны (доля 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

Для ФЛП второй группы:

ЕСВ поднимут до 1,56 тыс. гривен (22% от минимальной зарплаты);

единый налог — до 1,42 тыс. гривен (20% от уровня минимальной зарплаты);

Для ФЛП третьей группы:

ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (22% уровня минимальной зарплаты);

единый налог — ставка на уровне 5% дохода, или 3% дохода при уплате НДС.

Максимальная база начисления ЕСВ — 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому максимально ЕСВ будет платить ФЛП с 1 января 23,43 тыс. гривен (7,1 тыс. х 15 х 22%).

При этом работодатели будут платить за своих работников, работающих на минимальной заработной плате с 1 января следующим образом:

ставка — 7,1 тысячи гривен;

НДФЛ — 7,1 тысячи х 18% = 1,27 тыс. гривен;

военный сбор - 7,1 тысячи х 1,5% = 106,5 гривен;

ЕСВ — 7,1 тысячи х 22% = 1,56 тысячи гривен.

Удержание — 1 384,5 гривны (НДФЛ + ВЗ).

Расчет на работника следующий:

ставка 7,1 тысячи гривен (из них НДФЛ (1,27 тыс. гривен) + военный сбор (106,5 гривен)) + ЕСВ 1,56 тыс. грн = 8,66 тысячи гривен

Поэтому "на руки" работник получит 5,71 тысячи гривен в месяц, ведь НДФЛ и военный сбор удерживаются со ставки, а работодатель должен вносить единый социальный взнос.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для работников бюджетной сферы могут установить разные ставки военного сбора. Они могут стартовать с привычных 1,5% и достигать 50%.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.