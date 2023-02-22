Отключения света — в Украине оштрафовали Полтаваоблэнерго из-за нарушения графиков

В Украине оштрафовали еще одно облэнерго из-за нарушения графиков
Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала еще одно облэнерго из-за нарушения графиков отключения электроэнергии. Речь идет о "Полтаваоблэнерго".
Об этом сообщили в пресс-центре НКРЭКУ.
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Результаты проверок облэнерго
Как отмечается, на очередном заседании Нацкомиссии говорилось об итогах внеплановых выездных проверок на "Полтаваоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".
В результате регулятор решил применить к "Полтаваоблэнерго" санкцию в виде штрафа в размере 85 тыс. гривен. Причиной назвали многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии потребителям.
Что касается действий "Волыньоблэнерго", то Нацкомиссия предостерегла от допущения несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии.
"При этом Комиссия отмечает улучшение ситуации с электроснабжением в целом по Украине из-за бездефицитного баланса в энергосистеме, который имеет место в последнее время", — говорится в сообщении пресс-службы.
Больше о проверках
Напомним, ранее НКРЭКУ многие региональные энергетические компании внепланово проверяла на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии. Регулятор в результате оштрафовал нарушителей.
Также мы писали, что компания "ДТЭК Сети" обжаловала решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики в суде. Речь идет о штрафах за несоблюдение графиков отключения электроснабжения в Киеве и Одессе.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за кризисной ситуации в энергосистеме тарифы на электроэнергию для потребителей планируют сделать рыночными. Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время.