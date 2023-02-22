Відключення світла — в Україні оштрафували Полтаваобленерго через порушення графіків

В Україні оштрафували ще одне обленерго через порушення графіків
Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ще одне обленерго через порушення графіків відключення електроенергії. Йдеться про "Полтаваобленерго".
Про це поінформували у пресцентрі НКРЕКП.
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Результати перевірок обленерго
Як зазначається, на черговому засіданні Нацкомісії йшлося про підсумки позапланових виїзних перевірок на "Полтаваобленерго" та "Волиньобленерго".
У результаті регулятор вирішив застосувати до "Полтаваобленерго" санкцію у вигляді штрафу обсягом 85 тис. гривень. Причиною назвали численні порушення під час складання та застосування графіків вимкнення електроенергії споживачам.
Щодо дій "Волиньобленерго", то Нацкомісія застерегла від допущення недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії.
"При цьому Комісія наголошує на покращенні ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце останнім часом", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Більше про перевірки
Нагадаємо, раніше НКРЕКП багато регіональних енергетичних компаній позапланово перевіряла на предмет дотримання графіків відключень електроенергії. Регулятор у підсумку оштрафував порушників.
Також ми писали, що компанія "ДТЕК Мережі" оскаржила рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики у суді. Йдеться про штрафи за недотримання графіків відключень електропостачання у Києві та Одесі.
Раніше повідомлялося що в Україні через кризову ситуацію в енергосистемі тарифи на електроенергію для споживачів планують зробити ринковими. Уряд може розглянути таке рішення найближчим часом.