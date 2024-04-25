Выплаты ВПЛ — в Украине повторно проверят переселенцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство собирается в дальнейшем сокращать расходы на социальную сферу, в том числе на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В связи с этим подготовили новую Методику верификации помощи.

Об этом говорится в проекте приказа, обнародованном для обсуждения на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Сокращение выплат переселенцам в 2024 году

По данным Министерства социальной политики, в 2023 году помощь на проживание получали более 2,5 млн внутренне перемещенных лиц. В этом году правила изменили и многие граждане лишились права на помощь. Так, с 1 марта большинство ВПЛ остались без выплат. Теперь их получают пенсионеры, лица с инвалидностью первой и второй группы и больные дети.

После оптимизации расходов автоматически деньги в марте получили только 671 тысяча человек. К концу апреля количество должно увеличиться, ведь определенная часть ВПЛ может повторно подать новые заявления.

Проверка правомерности оказания помощи ВПЛ

Проект подготовило Министерство финансов. Согласно ему, верификацию помощи переселенцам предлагают осуществлять посредством сравнения информации Министерства социальной политики и граждан. Планируется проверить достоверность персональных данных лиц, получающих помощь ВПЛ. Для этого задействуют:

сведения автоматизированных информационных систем;

государственных реестров;

различных баз данных.

Передача данных осуществляется системой электронного взаимодействия государственных электронных информресурсов "Трембита".

В частности, проверка установит:

группу инвалидности в соответствии с информацией централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

факт взятия на учет ВПЛ согласно данным Единой информбазы данных о переселенцах;

наличие одинаковых записей с персональными данными гражданина, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;

факт возможного отбывания наказания в местах лишения свободы и факт осуждения;

наличие жилья, уничтоженного/поврежденного (до степени непригодного для проживания);

наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства гражданина на территории тергромад, сведения о которых содержатся в перечне территорий, где продолжаются боевые действия или оккупированы;

наличие задекларированного или зарегистрированного места жительства по адресу жилья, разрушенного/поврежденного в результате боевых действий;

пребывание за пределами страны свыше 30 календарных дней подряд или свыше 60 дней совокупно в течение полугода;

наступление в течение трех месяцев перед обращением или при получении помощи переселенцами событий, связанных с:

покупкой транспорта, которому не больше пяти лет;

приобретением на сумму более 100 тыс. грн земельного участка или квартиры (дома);

единовременной оплатой товаров на сумму более 100 тыс. грн;

покупкой безналичной/наличной иностранной валюты на сумму более 100 тыс. грн, согласно данным банков;

наличие на 1 число месяца, из которого назначена помощь, или на 1 число каждого месяца, когда получается помощь:

на депозите средств, сумма которых выше 100 тыс. грн, согласно данным банков;

наличие в собственности жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий/временной оккупации.

Что еще стоит знать

Напомним, весной требования к начислению выплат для внутренне перемещенных лиц ужесточились, в связи с чем многие граждане потеряли помощь. Известно, кому из студентов продлили право на выплаты.

Также весной 2024 года правительство Украины и Международный валютный фонд обновили Меморандум о сотрудничестве, утвердив новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения соцстандартов в последующие годы.