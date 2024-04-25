Виплати ВПО — в Україні повторно перевірять переселенців

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд збирається надалі скорочувати витрати на соціальну сферу, зокрема на внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У зв'язку з цим підготували нову Методику верифікації допомоги.

Про це йдеться у проєкті наказу, оприлюдненому для обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Скорочення виплат переселенцям у 2024 році

За даними Міністерства соціальної політики, у 2023 році допомогу на проживання отримували понад 2,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Цьогоріч правила змінили і багато громадян втратили право на допомогу. Так, з 1 березня більшість ВПО залишилися без виплат. Тепер їх отримують пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої груп та хворі діти.

Після оптимізації витрат автоматично гроші в березні отримали тільки 671 тис. осіб. До кінця квітня кількість має збільшитися, адже певна частина ВПО може повторно подати нові заяви.

Перевірка правомірності надання допомоги ВПО

Проєкт підготувало Міністерство фінансів. Згідно з ним, верифікацію допомоги переселенцям пропонують здійснювати за допомогою порівняння інформації Міністерства соціальної політики та громадян. Планують перевірити достовірність персональних даних осіб, які отримують допомогу ВПО. Для цього задіють:

відомості автоматизованих інформаційних систем;

державних реєстрів;

різноманітних баз даних.

Передачу даних здійснює система електронної взаємодії державних електронних інформресурсів "Трембіта".

Зокрема, перевірка встановить:

групу інвалідності відповідно до інформації централізованого банку даних з проблем інвалідності;

факт взяття на облік ВПО, згідно з даними Єдиної інформбази даних про переселенців;

наявність однакових записів з персональними даними громадянина, якому призначена допомога ВПО за різними особовими справами;

факт можливого відбування покарання в місцях позбавлення волі та факт засудження;

наявність житла, знищеного/пошкодженого (до ступеня непридатного для проживання);

наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання громадянина на території тергромад, відомості про які міститься в переліку територій, де тривають бойові дії чи окуповані;

наявність задекларованого чи зареєстрованого місця проживання за адресою житла, що зруйноване/пошкоджене внаслідок бойових дій;

перебування за межами країни понад 30 календарних днів підряд або понад 60 днів сукупно упродовж пів року отримання;

настання упродовж трьох місяців перед зверненням чи під час отримання допомоги переселенцями подій, пов’язаних з:

купівлею транспорту, якому не більше п’яти років;

придбанням на суму у понад 100 тис. грн земельної ділянки чи квартири (будинку);

одноразовою оплатою товарів на суму, що більша 100 тис. грн;

купівлею безготівкової/готівкової іноземної валюти на суму, що більша за 100 тис. грн, згідно з даними банків;

наявність на 1 число місяця, з якого призначена допомога, або на 1 число кожного місяця, коли отримується допомога:

на депозиті коштів, сума яких вища за 100 тис. грн, згідно з даними банків;

наявність у власності житлового приміщення, розташованого на територіях, не включених до переліку територій бойових дій/тимчасової окупації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні вимоги до нарахування виплат для внутрішньо переміщених осіб посилили, у зв'язку з чим багато громадян втратили допомогу. Відомо, кому зі студентів продовжили право на виплати.

Також навесні 2024 року уряд України та Міжнародний валютний фонд оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши нові вимоги в тексті документа. Відповідно до них, влада повинна оптимізувати соціальні витрати та утриматися від підвищення соцстандартів у наступні роки.