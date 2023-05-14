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В Украине подняли стоимость некоторых коммунальных услуг

14 мая 2023 14:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Украине подняли стоимость некоторых коммунальных услуг
Украинские гривны на платежных квитанциях коммунальных услуг. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине в этом году увеличивается стоимость коммунальных услуг. В этот раз новые тарифы касаются обслуживания жилья и уборки мусора.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Государственная служба статистики Украины сообщила, что стоимость подняли, прежде всего, на услуги, касающиеся обслуживания жилья и уборки мусора.

На что увеличилась стоимость:

  • содержание и ремонт жилья — на 20,6%;
  • уборка мусора — на 17%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 1,8%;
  • водоснабжение — на 0,8%;
  • канализация — на 0,7%.

Цена на электроэнергию не изменилась. А природный газ подешевел — снижение стоимости составило 0,4%.

Потребительские цены

По итогам апреля 2023 года по сравнению с прошлым годом потребительские цены выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.

В Украине больше подорожали яйца — на 129,3% и овощи — 27,9%. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 17,6%, а на одежду и обувь на 3,5%.

По данным Госстата, месячная инфляция замедлилась до 0,2%. В общей сложности с начала года цены выросли на 3,2%.

Напомним, что в Украине в мае текущего года подошло к концу действие долгосрочных договоров на реализацию природного газа бытовым потребителям. Эксперты рассказали, не увеличатся ли тарифы на "голубое топливо" в ближайшее время.

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