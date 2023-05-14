В Україні підняли вартість деяких комунальних послуг
В Україні цього року збільшується вартість комунальних послуг. Цього разу нові тарифи стосуються обслуговування житла та прибирання сміття.
Про це інформує Державна служба статистики України.
Нові тарифи компослуг
Державна служба статистики України повідомила, що вартість підняли насамперед на послуги, які стосуються обслуговування житла та прибирання сміття.
На що збільшилась вартість:
- утримання та ремонт житла — на 20,6%;
- прибирання сміття — на 17%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,8%;
- водопостачання — на 0,8%;
- каналізація — на 0,7%.
Ціна на електроенергію не змінилася. А природний газ подешевшав — зниження вартості становило на 0,4%.
Споживчі ціни
За підсумками квітня 2023 року, порівняно з минулим роком, споживчі ціни зросли на 17,9%. Але це набагато менше, ніж річна інфляція, яка у минулому місяці була зафіксована на рівні 21,3%.
В Україні найбільше подорожчали яйця — на 129,3% та овочі — 27,9%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів збільшилась на 17,6%, а на одяг та взуття на 3,5%.
За даними Держстату, місячна інфляція сповільнилася до 0,2%. В загальному від початку року ціни зросли на 3,2%.
Нагадаємо, що в Україні у травні поточного року добігла кінця дія довгострокових договорів на реалізацію природного газу побутовим споживачам. Експерти розповіли, чи не збільшаться тарифи на "блакитне паливо" найближчим часом.