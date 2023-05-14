В Україні підняли вартість деяких комунальних послуг

Українські гривні на платіжних квитанціях комунальних послуг. Фото: УНІАН

В Україні цього року збільшується вартість комунальних послуг. Цього разу нові тарифи стосуються обслуговування житла та прибирання сміття.

Про це інформує Державна служба статистики України.

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Державна служба статистики України повідомила, що вартість підняли насамперед на послуги, які стосуються обслуговування житла та прибирання сміття.

На що збільшилась вартість:

утримання та ремонт житла — на 20,6%;

прибирання сміття — на 17%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,8%;

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

Ціна на електроенергію не змінилася. А природний газ подешевшав — зниження вартості становило на 0,4%.

Споживчі ціни

За підсумками квітня 2023 року, порівняно з минулим роком, споживчі ціни зросли на 17,9%. Але це набагато менше, ніж річна інфляція, яка у минулому місяці була зафіксована на рівні 21,3%.

В Україні найбільше подорожчали яйця — на 129,3% та овочі — 27,9%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів збільшилась на 17,6%, а на одяг та взуття на 3,5%.

За даними Держстату, місячна інфляція сповільнилася до 0,2%. В загальному від початку року ціни зросли на 3,2%.

Нагадаємо, що в Україні у травні поточного року добігла кінця дія довгострокових договорів на реалізацію природного газу побутовим споживачам. Експерти розповіли, чи не збільшаться тарифи на "блакитне паливо" найближчим часом.