Пасха в Украине — какие продукты следует купить до роста цен

Украинский супермаркет. Фото: novus.ua

В Украине перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечки.

О том, как могут измениться цены, рассказали эксперты.

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Прогнозы по подорожанию продуктов перед праздником

В Украине часто повышается стоимость продуктов перед большими праздниками, например Пасхой. Связаны тенденции с ростом спроса, колебанием цена на сырье и производственными затратами.

В этом году на Пасху 2024, которую православные будут праздновать 5 мая, ощутимо вырастут цены на такие категории продуктов:

яйца;

мясо;

колбасные изделия.

составляющие выпечки.

То есть, по словам аналитиков, речь идет о росте цен всего на несколько категорий продуктов. Ожидается, что цены на яйца будут оставаться стабильными до середины весны, прежде чем начнет расти предложение от домашних хозяйств.

Как правило, ежегодно цены повышаются стандартно на вышеуказанные товары на 10-15% в предпраздничный период. Сразу после Пасхи возвращаются на прежний уровень.

В частности, по показателям ННЦ Институт аграрной экономики, в прошлом году перед Пасхой, выпавшей на 16 апреля, стоимость популярных продуктов выросла на 9—38% по сравнению с началом апреля.

Какими продуктами стоит запастись

По словам экспертов, некоторыми продуктами можно запастись заранее, чтобы избежать лишних переплат перед Пасхой. Как сообщают специалисты, основные продукты, которые рекомендовано купить заранее, это:

яйца;

мясо;

колбасные изделия;

мука;

сахар;

масло;

сухофрукты.

Такие продукты хорошо хранятся, поэтому можно спокойно приобрести раньше и положить в холодильник.

Какие сейчас цены на продукты

Мясо в украинских магазинах в начале апреля 2024 года стоит так:

килограмм свиной лопатки — в среднем в 162 грн/кг;

сало соленое — 242 грн/кг;

филе курятины — 151,9 грн/кг

куриная тушка — 77 грн/кг;

куриное бедро — 102,5 грн/кг.

Десяток фасованных яиц можно приобрести минимально за 39,90 грн, в том числе в АТБ. В среднем в магазинах цена составляет 54,05 грн.

В среднем в супермаркетах салями варено-копченая "Глобино" стоит 261 грн/кг, а стоимость сыровяленой колбасы "Салями пармиджано" — 679 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте 2024 года на украинских рынках и магазинах активно снижаются цены на ряд продуктов. Речь идет об овощах из "борщевого набора", которые за пол месяца потеряли сразу несколько гривен в стоимости.

Также мы писали, что в начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.