Ціни у березні 2024 року — які продукти стрімко дешевшають

Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Unsplush

У березні 2024 року на українських ринках та в магазинах активно знижуються ціни на низку продуктів. Йдеться про овочі з "борщового набору", які за пів місяця втратили одразу кілька гривень у вартості.

Про це повідомляє EastFruit.

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Які продукти дешевшають навесні

За цими даними, в середині березня вітчизняні виробники реалізували картоплю за 12-14 грн/кг, а на початку місяця — за 13-16 грн/кг.

Також на 1-2 грн подешевшала білокачанна капуста. А саме:

на початку місяця коштувала 9-12 грн/кг;

у середині березня — по 8-10 грн/кг.

Продовжують падати ціни на ріпчасту цибулю. Вартість змінилась так:

зараз ціна становить 10-14 грн/кг;

на початку місяця — 13-14 грн/кг.

Водночас доволі неоднорідно виробники оновили вартість буряку. А саме:

нижня планка опустилась на 5 грн/кг — з 12 грн до 7 грн;

верхня підвищилась на 1 грн/кг — з 14 грн до 15 грн.

Аналогічна ситуація із солодким перцем. Ціни змінились так:

нижню планку підвищили на 5 грн/кг — до 125 грн;

верхню опустили на 15 грн/кг — до 130 грн.

Знизилася вартість також пекінської капусти. Діапазон цін такий:

у середині березня коштує 17-25 грн/кг;

на початку місяця — 20-25 грн/кг.

Цінова ситуація на овочі з початку року

За даними Державної служби статистики, овочі "борщового набору" на початку року були рекордсменами з подорожчання з-поміж товарів. Йдеться про дані за середніми цінами за січень — лютий 2024 року (до грудня 2023-го). Овочі подорожчали так:

картопля — на 50,4%;

буряк — на 49,1%;

капуста — на 32%;

морква — на 24,1%;

цибуля — на 12,6%.

Джерело: дані Держстату

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні поточного року на полицях українських магазинів різко знизилися ціни на популярні продукти. Йдеться про курятину та яйця.

Також ми писали, що на початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.