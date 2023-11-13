Цены в Украине – за год стоимость товаров и услуг выросла

Продуктовый отдел магазина. Фото: Unplush

В Украине за год (с октября 2022 по октябрь 2023 года) повысилась стоимость почти всех продуктов, товаров и услуг. Больше всего цены выросли на услуги ресторанов и гостиниц.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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Как изменились цены за год

По данным статведомства, в целом динамика роста цен замедлилась. В сентябре составила 7,1%, в августе 8,6%, в июле — 11,3%. Больше всего повысились цены на услуги ресторанов и гостиниц — на 15,4%. На более чем 10% прибавили в стоимости:

жилищно-коммунальные услуги — на 13,1%;

образование — 12,7%;

товары и услуги — 12,4%;

безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия — 11%.

Услуги сферы здравоохранения подскочили в цене на 9,1%. Услуги транспорта (горючее, масло, железнодорожные и автоперевозки) — на 6,8%. Услуги связи выросли в цене на 4,5%.

Также повысились цены на:

бытовые предметы и техника, содержание жилья — 2,5%;

пищевые продукты — 2%;

сфера отдыха и культуры — 0,6%.

Одежда и обувь продолжили дешеветь. Цены упали на 4,2%.

Цены на продукты

По данным Госстата, продукты повысились в стоимости с октября 2022-го по октябрь 2023 года на 2%. Лидируют — мясо и мясопродукты, на 13,7%. На более чем 10% подорожали следующие продукты:

9,7% — молоко;

9,4% — масло;

8,7% — хлеб;

8,3% — сыр и творог;

6,6% — рыба и продукты из рыбы;

1,7% — макароны.

Подешевели такие продукты:

на 20,2% — овощи;

на 15% — яйца;

на 11,4% — масло.

на 7,6% — фрукты;

на 1,8% — хлебопродукты;

на 0,6% — сахар.

Источник: Госстат

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Напомним, в Украине активно растут закупочные цены на молоко. Среди основных причин роста стоимости — дефицит сырья на внутреннем рынке.

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