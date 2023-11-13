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В Україні популярний продукт досяг цінового піку

13 листопада 2023 10:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на молоко в Україні досягнули піку — що кажуть експерти
Покупець у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні активно зростають закупівельні ціни на молоко. Серед основних причин зростання вартості — дефіцит сировини на внутрішньому ринку.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

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Як змінились ціни на молоко

Як зазначив аналітик Асоціації Георгій Кухалейшвілі, на початку листопада у середньому закупівельна вартість молока екстра ґатунку становила 13,78 грн/л без ПДВ. Це на 84 коп. більше проти показника, зафіксованого на початку жовтня. Ціна на відповідний ґатунок в господарствах коливається від 13,1 до 14,25 грн/л без ПДВ. При цьому за місяць нижня межа діапазону цін підвищилась на 1,80 грн, верхня додала 85 коп.

Відповідно до результатів моніторингу, також зросла ціна на вищий ґатунок. За місяць вартість підвищилась на 84 коп., до 13,78 грн/л без ПДВ. Ціновий діапазон на цей ґатунок 13,10-14,25 грн/л без ПДВ. Зростання нижньої межі цінового діапазону становить 3,10 грн, а верхньої — 1,75 грн.

Зросла середня вартість молока першого ґатунку у господарствах на 36 коп., до 12,75 грн/л без ПДВ. Так, мінімальна ціна становить 12,50 грн/л, що на 1,20 грн більше проти попереднього показника. При цьому максимальна вартість зросла на 80 коп., до 13 грн/л.

Середньозважена вартість трьох ґатунків становить 13,44 грн/л без ПДВ, що більше на 0,68 грн.

Подорожчання молоко-сировини відбивається на цінах в українських магазинах.

 

ціни на молоко
Джерело: Мінфін

Причини подорожчання молока

Аналітик зауважує, що зростають закупівельні ціни на тлі підвищення рівня дефіциту молока-сировини у господарств. Переробним підприємствам доводиться конкурувати за сировину, купуючи у фермерів за вищою вартістю.

Штовхає ціни вгору також подорожчання логістичних послуг, збільшення витрат на корми у зв'язку зі збільшенням собівартості виробництва, подорожчання преміксів, а також закупівельних інгредієнтів. Окрім того, через повномасштабну війну Росії проти України, значні аграрні території перебувають під окупацією чи забруднені мінами, тому непридатні для вирощування кормових культур, додав Георгій Кухалейшвілі.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.

Також ми писали, що в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.

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