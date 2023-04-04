Цены на алкоголь: Гетманцев о повышении акцизного налога

В Украине повысят акциз на алкоголь

В Украине летом 2023 года повысят акциз на алкогольные изделия. Это будет происходить в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.

Точную дату и причины решения, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"По акцизам на алкоголь есть правительственный законопроект как часть обязательств перед МВФ, который, среди прочего, предусматривает повышение с 1 июля 2023 г. акциза на вина и другие сброженные напитки крепостью от 1,2% до 22% (+45%) , с 8,42 до 12,23 грн (литр). Пока это все анонсированные инициативы" , — сказал нардеп.

По его словам, как и в случае табака, горючего, наибольший резерв для бюджета здесь заключается в борьбе с теневым рынком и усовершенствовании администрирования обращения подакцизных товаров (в данном случае — этилового спирта) в соответствии с директивами ЕС.

"Не исключаю, что в рамках мер по фискальной консолидации и среднесрочной стратегии доходов мы вернемся к вопросу повышения акцизов на алкоголь" , — добавил Гетманцев.

Напомним, согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия.