Нацбезопасность Украины — министерствам разрешат использовать добровольные взносы

В Украине планируют разрешить министерствам использовать добровольные взносы
В Украине намерены разрешить министерствам использовать добровольные взносы. Законопроект №8433, предусматривающий это, прошел первое чтение в парламенте.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
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Детали законопроекта
Как пояснил заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк, законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс по использованию средств со счетов в поддержку страны.
В записке к законопроекту отмечается, что его реализация призвана содействовать созданию правовых механизмов определения источников формирования специального фонда государственного бюджета и использования средств, зачисленных на счета в Национальный банк Украины (НБУ).
То есть речь идет о добровольных взносах от граждан и компаний (физических и юридических лиц частного права и/или публичного права) на меры по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны с особым режимом использования этих финансов.
"Он дает возможность министерствам открывать счета в НБУ для сбора добровольных взносов от физических и юридических лиц. То есть, каждый ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти) сможет собирать деньги на волонтерские вещи, например, как Минцифры на дроны", — добавил нардеп.
Что еще стоит знать
Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИУ) Украины объявил о получении доступа к бизнес-аккаунтам Google и неограниченном облачному хранилищу. Это соглашение предоставляет ФГИУ и государственным предприятиям, которые находятся под управлением фонда, широкий спектр инструментов для эффективной работы в цифровой среде.
Также мы писали, что в Украине увеличат расходы Государственного бюджета на 2023 год. Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под соответствующим законопроектом.