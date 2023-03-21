Нацбезопасность Украины — министерствам разрешат использовать добровольные взносы

Законопроект №8433 прошел первое чтение в парламенте

В Украине намерены разрешить министерствам использовать добровольные взносы. Законопроект №8433, предусматривающий это, прошел первое чтение в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

Детали законопроекта

Как пояснил заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк, законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс по использованию средств со счетов в поддержку страны.

В записке к законопроекту отмечается, что его реализация призвана содействовать созданию правовых механизмов определения источников формирования специального фонда государственного бюджета и использования средств, зачисленных на счета в Национальный банк Украины (НБУ).

То есть речь идет о добровольных взносах от граждан и компаний (физических и юридических лиц частного права и/или публичного права) на меры по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны с особым режимом использования этих финансов.

"Он дает возможность министерствам открывать счета в НБУ для сбора добровольных взносов от физических и юридических лиц. То есть, каждый ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти) сможет собирать деньги на волонтерские вещи, например, как Минцифры на дроны", — добавил нардеп .

Что еще стоит знать

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИУ) Украины объявил о получении доступа к бизнес-аккаунтам Google и неограниченном облачному хранилищу. Это соглашение предоставляет ФГИУ и государственным предприятиям, которые находятся под управлением фонда, широкий спектр инструментов для эффективной работы в цифровой среде.

Также мы писали, что в Украине увеличат расходы Государственного бюджета на 2023 год. Президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под соответствующим законопроектом.