Нацбезпека України — міністерствам дозволять використовувати добровільні внески

Законопроєкт №8433 пройшов перше читання у парламенті

В Україні мають намір дозволити міністерствам використовувати добровільні внески. Законопроєкт №8433, який передбачає це, пройшов перше читання у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Деталі законопроєкту

Як пояснив заступник голови фінансового комітету Ярослав Желєзняк, законопроєкт вносить зміни до Бюджетного кодексу щодо використання коштів з рахунків на підтримку країни.

У записці до законопроєкту зазначається, що його реалізація покликана посприяти створенню правових механізмів для визначення джерел формування спеціального фонду державного бюджету та використання коштів, зарахованих на рахунки в Національний банк України (НБУ).

Тобто йдеться про добровільні внески від громадян та компаній (фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права) на заходи щодо нацбезпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку країни з особливим режимом використання цих фінансів.

"Він дає можливість міністерствам відкривати рахунки в НБУ для збору добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб. Тобто кожен ЦОІВ (центральний орган виконавчої влади) зможе збирати гроші на волонтерські речі, наприклад, як Мінцифри на дрони", — додав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМУ) України оголосив про отримання доступу до бізнес-акаунтів Google та необмеженого хмарного сховища. Ця угода надає ФДМУ та державним підприємствам, які перебувають під управлінням фонду, широкий спектр інструментів для ефективної роботи у цифровому середовищі.

Також ми писали, що в Україні збільшать видатки Державного бюджету на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під відповідним законопроєктом.