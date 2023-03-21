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В Україні планують дозволити міністерствам використовувати добровільні внески

21 березня 2023 09:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбезпека України — міністерствам дозволять використовувати добровільні внески
Законопроєкт №8433 пройшов перше читання у парламенті
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні мають намір дозволити міністерствам використовувати добровільні внески. Законопроєкт №8433, який передбачає це, пройшов перше читання у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Як пояснив заступник голови фінансового комітету Ярослав Желєзняк, законопроєкт вносить зміни до Бюджетного кодексу щодо використання коштів з рахунків на підтримку країни.

У записці до законопроєкту зазначається, що його реалізація покликана посприяти створенню правових механізмів для визначення джерел формування спеціального фонду державного бюджету та використання коштів, зарахованих на рахунки в Національний банк України (НБУ).

Тобто йдеться про добровільні внески від громадян та компаній (фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права) на заходи щодо нацбезпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку країни з особливим режимом використання цих фінансів.

"Він дає можливість міністерствам відкривати рахунки в НБУ для збору добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб. Тобто кожен ЦОІВ (центральний орган виконавчої влади) зможе збирати гроші на волонтерські речі, наприклад, як Мінцифри на дрони", додав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМУ) України оголосив про отримання доступу до бізнес-акаунтів Google та необмеженого хмарного сховища. Ця угода надає ФДМУ та державним підприємствам, які перебувають під управлінням фонду, широкий спектр інструментів для ефективної роботи у цифровому середовищі.

Також ми писали, що в Україні збільшать видатки Державного бюджету на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис під відповідним законопроєктом.

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