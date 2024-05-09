Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине планируют повысить тарифы на воду — какими будут суммы в платежках arrow

В Украине планируют повысить тарифы на воду — какими будут суммы в платежках

9 мая 2024 13:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Повышение тарифов на воду — на сколько поднимут цены в Украине
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Указано, что тарифы нуждаются в немедленном пересмотре.

Об этом говорится в Обосновании по вопросу одобрения проектов постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Читайте также:

Для кого вырастет тариф на воду и почему

Теперь тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.

Отмечено, что изменение тарифов для большинства лицензиатов стало необходимым из-за роста затрат на электроэнергию, оплату труда, реагенты и налоги. Нацкомиссия также подготовила отдельные пояснения для каждого предприятия.

Как вырастут тарифы на воду

Самые высокие тарифы на водоснабжение предлагают установить для ЧАО "Энергоресурсы" — 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — КП "Облводоканал" Запорожского областного совета — 41,3 гривны за 1 кубометр.

Что касается других поставщиков, то с 1 июня 2024 предлагается установить оптовые тарифы на водоотвод за 1 кубометр без НДС следующим образом:

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 11,88 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) — 9,36 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 6,87 гривны;
  • Львовводоканал — 9,02 гривны;
  • Черновцыводоканал — 10,26 гривны;
  • Киевводоканал — 9,66 гривны;
  • Днепроводоканал — 11,52 гривны;
  • Житомирводоканал — 17,52 гривны;
  • Черкассыводоканал — 10,51 гривны;
  • Харьковводоканал — 9,88 гривны.

Тариф на централизованное водоснабжение других потребителей, кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС:

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 30,36 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) — 22,88 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 17,45 гривны;
  • Львовводоканал — 20,04 гривны;
  • Черновцыводоканал — 23,86 гривны;
  • Киевводоканал — 21,42 гривны;
  • Днепроводоканал — 23,92 гривны;
  • Житомирводоканал — 32,77 гривны;
  • Черкассыводоканал — 20,19 гривны;
  • Харьковводоканал — 22,87 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Мы также писали, что в Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
водоснабжение
вода
НКРЭКУ
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка