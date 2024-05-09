Повышение тарифов на воду — на сколько поднимут цены в Украине

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Указано, что тарифы нуждаются в немедленном пересмотре.

Об этом говорится в Обосновании по вопросу одобрения проектов постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

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Для кого вырастет тариф на воду и почему

Теперь тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.

Отмечено, что изменение тарифов для большинства лицензиатов стало необходимым из-за роста затрат на электроэнергию, оплату труда, реагенты и налоги. Нацкомиссия также подготовила отдельные пояснения для каждого предприятия.

Как вырастут тарифы на воду

Самые высокие тарифы на водоснабжение предлагают установить для ЧАО "Энергоресурсы" — 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — КП "Облводоканал" Запорожского областного совета — 41,3 гривны за 1 кубометр.

Что касается других поставщиков, то с 1 июня 2024 предлагается установить оптовые тарифы на водоотвод за 1 кубометр без НДС следующим образом:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 11,88 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) — 9,36 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 6,87 гривны;

Львовводоканал — 9,02 гривны;

Черновцыводоканал — 10,26 гривны;

Киевводоканал — 9,66 гривны;

Днепроводоканал — 11,52 гривны;

Житомирводоканал — 17,52 гривны;

Черкассыводоканал — 10,51 гривны;

Харьковводоканал — 9,88 гривны.

Тариф на централизованное водоснабжение других потребителей, кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 30,36 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) — 22,88 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 17,45 гривны;

Львовводоканал — 20,04 гривны;

Черновцыводоканал — 23,86 гривны;

Киевводоканал — 21,42 гривны;

Днепроводоканал — 23,92 гривны;

Житомирводоканал — 32,77 гривны;

Черкассыводоканал — 20,19 гривны;

Харьковводоканал — 22,87 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Мы также писали, что в Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.