Ціни на газ — нові річні тарифи від постачальників

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.

Про це повідомляє профільне видання "Газправда".

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Відповідно до оприлюднених пропозицій, діапазон вартості кубометра природного газу для населення від 12 компаній буде коливатися від 7,70 до 9,99 гривні. Такі ціни залишатимуться незмінними протягом наступних 12 місяців — до травня 2025 року.

Таким чином, ціни на блакитне паливо для населення не підвищаться, а перебуватимуть на фіксованому рівні попередніх двох сезонів.

Водночас, дві невеликі компанії-постачальники "Еру Людям" і "Галнафтогаз" на порталах вказали кінцеву дату дії річної вартості — серпень поточного року.

Зокрема, ГК "Нафтогаз України", послугами якого користується переважна більшість українських побутових споживачів (частка на ринку 98%, або 12 мільйонів домогосподарств), також збереже вартість, зафіксовану на початку повномасштабної війни, на рівні 7,96 грн за один кубічний метр до травня 2025 року.

ГазПравда опублікувала таблицю, де зібрані всі річні пропозиції від газопостачальників на травень поточного року. Згідно з ними, найнижчу вартість пропонує ТОВ "Еру людям" — 7,70 гривень за куб. м., а найвищу — ТОВ "СвітлоГаз" — 9,99 гривні.

7,7 гривні за кубометр — "ЕРУ Людям";

7,7 гривні за кубометр — "Енерджі трейд груп";

7,96 гривні за кубометр — "ГК 'Нафтогаз України'" та "Тернопільоблгаз збут";

7,98 гривні за кубометр — "Прикарпат енерго трейд";

7,99 гривні за кубометр — "Полтавагаз збут" і "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт";

8,2 гривні за кубометр — "Львівенергозбут";

8,46 гривні за кубометр — "Київські енергетичні послуги" (YASNO) та "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO);

9,95 гривні за кубометр — "Асканія енерджі";

9,99 гривні за кубометр — "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз".

Джерело: Газправда

Отже, споживачам не доведеться платити більше за блакитне паливо природного газу протягом 12 місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Раніше ми писали, що в Україні у травні 2024 року тариф на електричну енергію не підвищуватимуть, однак це може статися у найближчому майбутньому. Водночас частина споживачів заплатить за цю житлово-комунальну послугу на 60% менше.