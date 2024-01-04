В Украине запланировано существенное увеличение выдачи ипотечных кредитов по программе єОселя

В Украине планируется увеличить количество выданных ипотечных кредитов
В Министерстве экономики предусматривают существенное увеличение выдачи ипотечных кредитов в рамках реализации государственной ипотечной программы до более 10 000. Это является значительным увеличением по сравнению с итогами 2023 года — почти 6000.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Количество ипотечных кредитов в 2024 году увеличится вдвое
По словам чиновницы, финансирование для программы есть, а планы более амбициозные, чем в прошлом. Она также отметила, что последние изменения в программе позволяют приобрести не только квартиры, но дома, таунхаусы и прочее.
Бигун также указала, что сейчас получить ипотеку можно в течение дня. В некоторых случаях решение по заявке на получение ипотечного кредита принимается в считанные минуты, что объясняется цифровизацией этого процесса.
"Если человек хочет взять ипотечный кредит, он заходит в Дію, вносит данные о себе и членах семьи, а также информацию о способности заплатить. принял решение, готов ли он профинансировать такой кредит. Это может занимать минуты, часы, условно в течение одного дня решение приходит и дальше уже заявитель с положительным решением ищет то имущество, которое хочет приобрести", — рассказала замминистра.
Как оформить ипотеку через действие
Заявление на ипотеку подается через Дію – на сайте или через приложение. К заявлению следует добавить следующие сведения:
- полное имя;
- категория;
- номер карты налогоплательщика (РНОКПП);
- гражданство;
- дата и место рождения;
- номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия (при наличии);
- адрес и дата текущего зарегистрированного (задекларированного) места жительства;
- номер и дата выдачи справки о взятии на учет ВПЛ (при наличии);
- данные о членах семьи: степень родственных связей, полное имя, дата рождения, номер карты налогоплательщика, сумма официального дохода (из соответствующих реестров) за последние пол года, при наличии номер свидетельства о браке и номер свидетельства о рождение (для детей);
- площадь жилья заявителя и членов семьи (при наличии);
- образование (при наличии).
Указанные сведения берутся из соответствующих государственных реестров или проверяются в них. Заявление подписывается электронной подписью и отправляется в банк.
Напомним, в 2024 году на программу льготных жилищных кредитов для внутренне перемещенных лиц в Украине выделят 877,5 млн гривен. По данным министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, за период реализации программы уже предоставлено 650 кредитов на общую сумму 902,3 млн гривен.
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