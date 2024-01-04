В Україні заплановане суттєве збільшення видачі іпотечних кредитів за програмою єОселя

Будинки Києва. Фото: Новини.LIVE

В Міністерстві економіки передбачають суттєве збільшення видачі іпотечних кредитів у рамках реалізації державної іпотечної програми єОселя до понад 10 000. Це є значним збільшенням у порівнянні з підсумками 2023 року — майже 6000.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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За словами чиновниці, фінансування для програми є, а плани більш амбітні, ніж минулого року. Вона також зазначила, що останні зміни в програмі дозволяють придбати не тільки квартири, але і будинки, таунхауси та інше.

Бігун також вказала, що зараз отримати іпотеку можна упродовж дня. В деяких випадках рішення по заявці на отримання іпотечного кредиту приймається за лічені хвилини, що пояснюється цифровизацією цього процесу.

"Якщо людина хоче взяти іпотечний кредит, вона заходить в Дію, вносить дані про себе та членів сім'ї, а також інформацію про спроможність заплатити. Далі заявка черед Дію направляються на ту кількість банків, які підключені до єОселі, щоб банк розглянув заявку та прийняв рішення, чи він готовий профінансувати такий кредит. Це може займати хвилини, години, умовно упродовж одного дня рішення приходить і далі вже заявник з позитивним рішенням шукає те майно, яке хоче придбати", — розповіла заступниця міністра.

Як оформити іпотеку через Дію

Заява на іпотеку подається через Дію — на сайті або через додаток. До заяви треба додати такі відомості:

повне ім’я;

категорія;

номер картки платника податків (РНОКПП);

громадянство;

дата та місце народження;

номер паспорта, дата видачі, найменування органу, який видав, термін дії (за наявності);

адреса та дата поточного зареєстрованого (задекларованого) місця проживання;

номер та дата видачі довідки про взяття на облік ВПО (за наявності);

дані про членів сім’ї: ступінь родинних зв’язків, повне ім’я, дата народження, номер картки платника податків, сума офіційного доходу (з відповідних реєстрів) за останні пів року, за наявності — номер свідоцтва про шлюб та номер свідоцтва про народження (для дітей);

площа житла заявника та членів сім’ї (за наявності);

освіта (за наявності).

Вказані відомості беруться з відповідних державних реєстрів або перевіряються у них. Заява підписується електронним підписом та відправляється до банку.

Нагадаємо, у 2024 році на програму пільгових житлових кредитів для внутрішньо переміщених осіб в Україні виділять 877,5 млн гривень. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за період реалізації програми вже надано 650 кредитів на загальну суму 902,3 млн гривень.