В Украине начали использовать новые способы уклонения от налогов

Человек с деньгами. Фото: yeniavaz.com

Общая аналитическая группа таможни и налоговой заявила об обнаружении новой схемы уклонения от налогов: одна из компаний продает помидоры с разницей в 46 раз между ценой импорта и официальной реализацией.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Украинские компании используют разные стратегии уклонения от налогообложения на миллиарды гривен. Это достигается с помощью таких схем, как официальная продажа только части товара, а остальные — за наличные деньги через нелегальные сети без использования регистратора расчетных операций (РРО). Кроме того, компании значительно занижают таможенную стоимость товаров при продаже "в белую".

Предприятие, которое "схватили на горячем" с помидорами, импортировало товары на сумму 1,32 млрд грн в 2023 году, но официально реализовало их всего на 165 млн грн. Разница в цене импорта и реализации впечатляет.

"Разница в цене импорта и реализации шокирует. Томаты — в 46 раз, картофель — в 19,3 раза, перец — в 19,2 раза", — отметил Гетманцев.

Все остальные товары были проданы за наличные деньги через нелегальные сети без РРО. Бизнесмены "пытались продать налоговый кредит, совершая фиктивные сделки".

Аналогичную схему использовала другая компания, которая импортировала товары на 894 млн грн в 2023 году и официально реализовала лишь половину. Разница в цене импорта и реализации белым контрагентам составила: салат — в 44 раза, перец — в 43 раза, лук — в 28,2 раза.

"Налоговый кредит с реализованного за наличные товара готовился к передаче другим компаниям путем совершения фиктивных сделок", — рассказал депутат, добавив, что налоговая нагрузка всех этих компаний составляет 0%.

По его словам, работа по выявлению цепей поставок товаров с существенным занижением налогообложения продолжается, и в настоящее время заблокировано уже 3,2 млрд грн схемного налогового кредита.

Напомним, с 1 января следующего года в торговых точках населенных пунктов с численностью 5-25 тысяч человек расчеты за товары будут производиться банковскими карточками. Торговцы обязаны применять платежные терминалы.