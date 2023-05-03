Цены в Украине — в магазинах начал дорожать самый дешевый овощ

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: Freepik

В Украине в апреле 2023 года начал дорожать овощ, который долго оставался самым доступным на полках магазинов. В целом овощи стали ценовыми лидерами весной.

Об этом свидетельствует информация на сайте Мinfin.

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Как изменились цены

По информации мониторинга, картофель, стоимость которого долгое время шла в разрез с общей ценовой тенденцией на овощи с начала года, в некоторых магазинах к концу апреля достигла почти 14 гривен за килограмм. В то время как в марте в среднем стоил около 10 гривен.

Так, самый высокий ценник на картофель зафиксирован в сети супермаркетов Megamarket — 13,90 грн. В то же время есть торговые точки, где можно найти овощ по доступной цене. В частности, Varus предлагает картофель по 8,70 грн за килограмм.

Как отмечают эксперты аналитического портала EastFruit, на прошлой неделе в большинстве регионов страны зафиксировали повышение цен на морковь. Ключевая причина корректировок — сезонное сокращение предложения качественной продукции на фоне повышения закупочной активности оптовых предприятий. Так, по состоянию на конец апреля оптовые партии моркови поступали в продажу по цене 33-40 грн/кг. Это в среднем на 14% дороже, чем в конце предыдущей недели.

Также на украинском рынке лука возобновился рост цен. Сейчас аграрии готовы отгружать его по 38–45 грн/кг. Это на 10% дороже показателей предыдущей недели. Аналитики EastFruit подсчитали, что репчатый лук сегодня стоит дороже показателя прошлого года в 3,7 раза. При этом такие ценовые тенденции, по словам участников рынка, сохранятся до массового поступления нового урожая.

Также в стране вторую неделю подряд растут цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Причины продолжают стремительно сокращаться запасы, тогда как массовые поставки данной продукции нового урожая еще не начались. При этом спрос в данном сегменте сохраняется достаточно высоким, что позволяет фермерам и дальше повышать стоимость своей продукции.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в весной был зафиксирован рекордный рост стоимости ряда овощей. Такой ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Как отмечают в Госстате, цены весной по сравнению с февралем выросли так:

капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;

морковь — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;

лук — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.