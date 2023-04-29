Какие тарифы на коммунальные услуги в Украине будут в мае

Счетчик воды. Фото: Житомирский городской совет

В Украине ожидается повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это может произойти уже со следующего месяца.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Тарифы на электроэнергию

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рассказали, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения остается открытым. Это происходит, несмотря на то, что правительство отсрочило его до июня.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что в Украине ожидается однозначное повышение тарифов. Это необходимо из-за большой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, которую повредили российские оккупанты.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", — подчеркнул Ущаповский.

В Украине обсуждается несколько вариантов новых тарифов на электричество. Среди них: сохранение действующего нижнего предела и повышение верхнего до 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.

Для уязвимых категорий потребителей будут разработаны соответствующие программы целевой социальной защиты.

Тарифы на воду

Нацкомиссия также хочет повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Официального заявления об этом пока не было. Предполагают, что тарифы повысят двумя волнами.

В Тернопольской области уже анонсировали подорожание, ведь местные власти вправе самостоятельно принимать такие решения. На заседании исполнительного комитета Чортковского городского совета тариф на водоснабжение скорректировали в сторону увеличения — с 26,63 грн. до 34,91 грн. за 1 куб м. Новый тариф заработает именно с 1 мая 2023 года.

Тарифы на газоснабжение

В конце этого месяца истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям. Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля.

В настоящее время около 98% потребителей газа являются клиентами "Нафтогаза Украины". Они получают ресурс по фиксированной во время войны цене 7,96 грн за кубометр. Такой тариф должен действовать еще полгода после окончания военного положения.

Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев еще осенью прошлого года заявлял о том, что тарифы для украинцев неоправданно низки, и, возможно, после завершения отопительного сезона этот вопрос будет обсужден.

На официальном сайте "Нафтогаз Украины" сообщений об изменении стоимости газа нет, как и информации об изменениях тарифов с 1 мая и на сайтах остальных газоснабжающих компаний.

Глава комитета Верховной Рады по ЖКХ Алексей Кучеренко на днях заявил, что тарифы на газ, скорее всего, не изменят.

"Не вижу рисков повышения тарифов для населения в ближайшие годы с учетом платежеспособности. Не вижу людей в Украине, которые рискнут это сделать. Та цена, которая есть, позволяет "Нафтогазу" вести экономику", — добавил Кучеренко.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. Вердикт планируется озвучить в конце апреля или начале мая текущего года.