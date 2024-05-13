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В Украине подорожали услуги ЖКХ — какие больше всего

13 мая 2024 07:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на услуги ЖКХ выросли — что подорожало больше всего
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электрическую энергию.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Как выросли тарифы в Украине

По данным Госстата, с апреля 2023 года по апрель 2024 года коммунальные тарифы в целом увеличились на 12,9%. В частности, больше всего выросла в цене электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.

В то же время, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, некоторые услуги добавили незначительно. А именно:

  • тариф на услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;
  • тариф на содержание и ремонт жилья подорожал на 3,2%;
  • уборка бытового мусора — на 1,6%.

Какие тарифы не изменились в стоимости

По информации статведомства, тарифы сразу на несколько позиций остались на прежнем уровне. Речь идет о:

  • водоснабжении;
  • водоотводе;
  • природном газе;
  • горячей воде;
  • отоплении.
тарифы на ЖКХ
Источник: данные Госстата

Сколько будет стоить газ и электричество

Тариф на газ для населения останется на прежнем уровне до конца апреля 2025 года. В частности, у Нафтогаза будет цена в 7,96 грн за кубометр, а YASNO — 8,46 грн. В целом, стоимость одного кубометра газа будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн, поскольку в стране нет единого тарифа. Цены от поставщиков таковы:

  • "ЭРУ Людям" — в 7,7 грн за куб.м;
  • "Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за куб.м;
  • "ДК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за куб.м;
  • "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн за куб.м;
  • "Прикарпатый энерго трейд" — 7,98 грн за куб.м;
  • "Полтавагаз сбыт" — 7,99 грн за куб.м;
  • "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 грн за куб.м;
  • "Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за куб.м;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;
  • "Аскания энергии" — 9,95 грн за куб.м;
  • "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за куб.м.

На днях Кабинет Министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения до 31 мая. Стоимость составляет 2,64 грн за киловатт, однако там допускают пересмотр цен из-за российских обстрелов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Мы также писали, что поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Цена останется неизменной.

тарифы
ЖКХ
электроэнергия
газ
цены

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