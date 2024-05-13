Тарифы на услуги ЖКХ выросли — что подорожало больше всего

В Украине подорожали услуги ЖКХ — какие больше всего
В Украине за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электрическую энергию.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Как выросли тарифы в Украине
По данным Госстата, с апреля 2023 года по апрель 2024 года коммунальные тарифы в целом увеличились на 12,9%. В частности, больше всего выросла в цене электроэнергия — в прошлом году эта услуга стоила на 69,7% дешевле.
В то же время, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, некоторые услуги добавили незначительно. А именно:
- тариф на услуги по управлению многоквартирными домами — на 5,1%;
- тариф на содержание и ремонт жилья подорожал на 3,2%;
- уборка бытового мусора — на 1,6%.
Какие тарифы не изменились в стоимости
По информации статведомства, тарифы сразу на несколько позиций остались на прежнем уровне. Речь идет о:
- водоснабжении;
- водоотводе;
- природном газе;
- горячей воде;
- отоплении.
Сколько будет стоить газ и электричество
Тариф на газ для населения останется на прежнем уровне до конца апреля 2025 года. В частности, у Нафтогаза будет цена в 7,96 грн за кубометр, а YASNO — 8,46 грн. В целом, стоимость одного кубометра газа будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн, поскольку в стране нет единого тарифа. Цены от поставщиков таковы:
- "ЭРУ Людям" — в 7,7 грн за куб.м;
- "Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за куб.м;
- "ДК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за куб.м;
- "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн за куб.м;
- "Прикарпатый энерго трейд" — 7,98 грн за куб.м;
- "Полтавагаз сбыт" — 7,99 грн за куб.м;
- "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 грн за куб.м;
- "Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за куб.м;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;
- "Аскания энергии" — 9,95 грн за куб.м;
- "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за куб.м.
На днях Кабинет Министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения до 31 мая. Стоимость составляет 2,64 грн за киловатт, однако там допускают пересмотр цен из-за российских обстрелов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве энергетики сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
Мы также писали, что поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Цена останется неизменной.
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