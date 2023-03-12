В Украине подорожала мука: какие цены в супермаркетах
Из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украине стремительно выросли цены на продукты. В частности, в супермаркетах повысили цены на муку.
Об этом сообщает Minfin.
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Сколько стоит мука в супермаркетах
В феврале средняя цена на муку пшеничную ТМ "Хуторок" в супермаркетах составила 22,46 грн/кг, а по состоянию на 10 марта она выросла до 22,80 грн/кг.
Средние цены на муку в крупнейших сетях супермаркетов:
- Auchan — 20,90 грн/кг;
- Novus — 22,59 грн/кг;
- Megamarket — 24,90 грн/кг.
Также выросла средняя цена муки ТМ "Хуторок" в упаковке 2 кг: в феврале она была 41,30 грн, а по состоянию на 10 марта — 44,55 грн.
Напомним, в Украине в 2023 году ожидается подорожание некоторых продуктов. Среди продуктов питания, которые точно подорожают — мясо, овощи и фрукты, тогда как резких скачков цен не ожидается масло, хлеб и крупы.
Также сообщалось, что в Украине провели исследования, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.