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В Україні подорожчало борошно: які ціни у супермаркетах

12 березня 2023 08:38
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В Україні стрімко піднялися ціни на продукти
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через повномасштабне військове вторгнення росії в Україні стрімко зросли ціни на продукти. Зокрема, у супермаркетах підвищили ціни на борошно.

Про це повідомляє Minfin.

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У лютому середня ціна на борошно пшеничне ТМ "Хуторок" у супермаркетах становила 22,46 грн/кг, а станом на 10 березня вона зросла до 22,80 грн/кг.

Середні ціни на борошно у найбільших мережах супермаркетів:

  • Auchan — 20,90 грн/кг;
  • Novus — 22,59 грн/кг;
  • Megamarket — 24,90 грн/кг.
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На графіках нижче подаються середньомісячні ціни на борошно, починаючи з 03.2017

Також зросла середня ціна борошна ТМ "Хуторок" в упаковці 2 кг:  у лютому вона була 41,30 грн, а станом на 10 березня — 44,55 грн.

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Борошно Хуторок пшеничне 2 кг

Нагадаємо, в Україні 2023 року очікується подорожчання деяких продуктів. З-поміж продуктів харчування, які точно подорожчають — м'ясо, овочі та фрукти, тоді як різких стрибків цін не очікується на олію, хліб та крупи.

Також повідомлялося, що в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

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