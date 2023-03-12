В Україні подорожчало борошно: які ціни у супермаркетах

В Україні стрімко піднялися ціни на продукти

Через повномасштабне військове вторгнення росії в Україні стрімко зросли ціни на продукти. Зокрема, у супермаркетах підвищили ціни на борошно.

Про це повідомляє Minfin.

Скільки коштує борошно у супермаркетах

У лютому середня ціна на борошно пшеничне ТМ "Хуторок" у супермаркетах становила 22,46 грн/кг, а станом на 10 березня вона зросла до 22,80 грн/кг.

Середні ціни на борошно у найбільших мережах супермаркетів:

Auchan — 20,90 грн/кг;

Novus — 22,59 грн/кг;

Megamarket — 24,90 грн/кг.



На графіках нижче подаються середньомісячні ціни на борошно, починаючи з 03.2017

Також зросла середня ціна борошна ТМ "Хуторок" в упаковці 2 кг: у лютому вона була 41,30 грн, а станом на 10 березня — 44,55 грн.

Борошно Хуторок пшеничне 2 кг

Нагадаємо, в Україні 2023 року очікується подорожчання деяких продуктів. З-поміж продуктів харчування, які точно подорожчають — м'ясо, овочі та фрукти, тоді як різких стрибків цін не очікується на олію, хліб та крупи.

Також повідомлялося, що в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

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