Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине подорожало сало: как изменились цены в сентябре arrow

В Украине подорожало сало: как изменились цены в сентябре

27 сентября 2023 11:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на сало – продукт стремительно подорожал в сентябре
Мясной отдел в магазине. Фото: Трибуна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине аналитики фиксируют существенный рост средних цен на популярную продукцию. В сентябре 2023 года прибавило в стоимости сало.

Таковы данные мониторинга на сайте Минфин.

Читайте также:

Как изменились цены на сало в сентябре

По информации портала, в течение сентября ценники на украинский продукт держались на максимальной планке.

 

цены на сало в сентябре
Источник: Минфин

Как отмечают аналитики, в украинских супермаркетах домашнее сало в среднем подорожало с 252,82 до 254,00 гривны за один килограмм.

Однако существенно за месяц прибавило в стоимости сало соленое. Цена за один килограмм взлетела с 251,77 до 271,50 грн.

 

цены на сало в сентябре
Источник: Минфин

Прогнозы по ценам на сало

Как отмечает советник директора агропромышленного комплекса оптового рынка с/х продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин, в ближайшее время в Украине ожидается рост стоимости животной продукции.

Цены на них уже выросли на 10%. Некоторые виды мяса из-за нехватки ресурса поголовья. Так, Украина теряет селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и крупного рогатого скота. Растет полная зависимость от импорта, подчеркнул эксперт.

Больше о продуктах

Напомним, в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.

Также мы писали, что Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз