Цены на сало – продукт стремительно подорожал в сентябре

Мясной отдел в магазине. Фото: Трибуна

В Украине аналитики фиксируют существенный рост средних цен на популярную продукцию. В сентябре 2023 года прибавило в стоимости сало.

Таковы данные мониторинга на сайте Минфин.

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Как изменились цены на сало в сентябре

По информации портала, в течение сентября ценники на украинский продукт держались на максимальной планке.

Источник: Минфин

Как отмечают аналитики, в украинских супермаркетах домашнее сало в среднем подорожало с 252,82 до 254,00 гривны за один килограмм.

Однако существенно за месяц прибавило в стоимости сало соленое. Цена за один килограмм взлетела с 251,77 до 271,50 грн.

Источник: Минфин

Прогнозы по ценам на сало

Как отмечает советник директора агропромышленного комплекса оптового рынка с/х продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин, в ближайшее время в Украине ожидается рост стоимости животной продукции.

Цены на них уже выросли на 10%. Некоторые виды мяса из-за нехватки ресурса поголовья. Так, Украина теряет селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и крупного рогатого скота. Растет полная зависимость от импорта, подчеркнул эксперт.

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Напомним, в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.

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