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В Україні подорожчало сало: як змінилися ціни у вересні

27 вересня 2023 11:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на сало — продукт стрімко подорожчав у вересні
М'ясний відділ у магазині. Фото: Трибуна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні аналітики фіксують суттєве зростання середніх цін на популярну продукцію. У вересні 2023 року додало у вартості сало.

Такі дані моніторингу на сайті Мінфін.

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Як змінились ціни на сало у вересні

За інформацією порталу, упродовж вересня цінники на український продукт трималися на максимальній планці.

 

ціни на сало у вересні
Джерело: Мінфін

Як зазначають аналітики, в українських супермаркетах домашнє сало у середньому подорожчало з 252,82 до 254,00 гривні за один кілограм.

Проте доволі суттєво за місяць додало у вартості сало солоне. Ціна за один кілограм злетіла з 251,77 до 271,50 гривні.

 

ціни на сало у вересні
Джерело: Мінфін

Прогнози щодо цін на сало

Як зазначає радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку с/г продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин, найближчим часом в Україні очікується зростання вартості тваринної продукції.

Ціни на них вже зросли на 10%. Деякі види м'яса — через нестачу ресурсу поголів'я. Так, Україна втрачає селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та великої рогатої худоби. Зростає повна залежність від імпорту, наголосив експерт.

Більше про продукти

Нагадаємо, в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.

Також ми писали, що Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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