Ціни на сало — продукт стрімко подорожчав у вересні

В Україні подорожчало сало: як змінилися ціни у вересні
В Україні аналітики фіксують суттєве зростання середніх цін на популярну продукцію. У вересні 2023 року додало у вартості сало.
Такі дані моніторингу на сайті Мінфін.
Як змінились ціни на сало у вересні
За інформацією порталу, упродовж вересня цінники на український продукт трималися на максимальній планці.
Як зазначають аналітики, в українських супермаркетах домашнє сало у середньому подорожчало з 252,82 до 254,00 гривні за один кілограм.
Проте доволі суттєво за місяць додало у вартості сало солоне. Ціна за один кілограм злетіла з 251,77 до 271,50 гривні.
Прогнози щодо цін на сало
Як зазначає радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку с/г продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин, найближчим часом в Україні очікується зростання вартості тваринної продукції.
Ціни на них вже зросли на 10%. Деякі види м'яса — через нестачу ресурсу поголів'я. Так, Україна втрачає селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та великої рогатої худоби. Зростає повна залежність від імпорту, наголосив експерт.
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Нагадаємо, в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.
Також ми писали, що Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.