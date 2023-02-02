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В Украине больше месяца дешевеет топливо на АЗС: чего ждать

2 февраля 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Топливо в Украине — на рынке более месяца снижаются цены на АЗС
Стоимость всех видов горючего медленно, но стабильно снижается
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине цены на автомобильных заправочных станциях перестали расти с конца прошлого года. С тех пор стоимость всех видов топлива медленно, но стабильно снижается.

Такие данные мониторинга приводит портал Мinfin.

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Как изменились цены на АЗС

По этой информации, с конца декабря 2022 года средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 4,92%, до 52,55 грн/л.

Цена бензина марки "А-95" упала на 6,8%, до 48,68 грн/л, а автомобильного газа — на 10,5% до 26,64 грн/л.

Что говорят игроки рынка

Как отметил представитель одной из автосетей, наблюдаемый в последнее время ценопад стал следствием значительного сокращения потребления топлива населением. Падение спроса оценивается в 40-50%.

Снижение потребления топлива произошло главным образом из-за сезонного фактора, поскольку традиционно в январе-феврале потребление падает до годового минимума, пояснил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В то же время поставки топлива трейдерами в прошлом и начале текущего года были значительны.

"До войны это было обусловлено долгосрочными контрактами, которые необходимо было выполнять и выкупать большие объемы. А в этом году попыткой сделать запасы накануне эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европе. Кроме того, много партий перешли с ноября на декабрь и с декабря на январь из-за плохих погодных условий", — отметил он.

Что будет с ценами на топливо

По обновленному прогнозу Куюна, из-за больших запасов горючего на украинском внутреннем рынке в течение февраля повышение цен на АЗС маловероятно, а стоимость дизтоплива даже опуститься ниже текущих уровней.

До этого он отмечал, что цена на горючее в Украине будет рыночная, спрогнозировать которую невозможно, учитывая вызовы времени. Основными из которых являются эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря прошлого года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что объемы запасов дизельного топлива на мировом топливном рынке опустились до многолетних минимумов. Этот факт дестабилизирует ситуацию с ценами. Так, запасы дизеля и других дистиллятов в Соединенных Штатах находятся на самом низком уровне с 90-х годов. Ситуация в еврозоне немного лучше, однако запасы — на сезонном минимуме с 2007-го. Неутешительная ситуация в Азии, в Сингапуре запасы близки к минимуму с 2000 лет.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного топлива. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

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