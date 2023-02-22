Помощь безработным – правительство обещает беспроцентные кредиты до 100 тыс. грн

В Украине возобновили беспроцентную помощь до 100 тыс. гривен: кто может получить
В Украине возобновили государственную программу "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов безработным на старт или развитие собственного дела. Максимальная сумма помощи — более 100 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
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Условия программы "Рука помощи"
Как отмечают в пресс-службе, программа предоставляет право гражданам из малоимущих семей, не имеющих работы, претендовать на одноразовую беспроцентную возвратную помощь.
Такие государственные кредиты предоставляются на трехлетний срок.
Кредитные деньги нужно вернуть:
- по истечении трехлетнего срока с даты получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);
- досрочно, по частям согласно графику, согласованному центром занятости.
Как оформить беспроцентный кредит
Граждане могут воспользоваться программой, подав заявку и документы в Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, созданной при Центре занятости. Речь идет о следующих документах:
- заявление о предоставлении финансовой помощи;
- бизнес-план;
- справка о несудимости.
Комиссия должна рассмотреть документы и уведомить о принятии решения.
Что еще нужно знать
Напомним, украинским безработным, которые присоединились к "Армии восстановления", заплатили за выполненные работы по восстановлению страны 40 млн гривен. Речь идет о почти 6,5 тысячи человек.
Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.
Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.