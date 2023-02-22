Помощь безработным – правительство обещает беспроцентные кредиты до 100 тыс. грн

Программа предусматривает предоставление кредитов безработным

В Украине возобновили государственную программу "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов безработным на старт или развитие собственного дела. Максимальная сумма помощи — более 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Условия программы "Рука помощи"

Как отмечают в пресс-службе, программа предоставляет право гражданам из малоимущих семей, не имеющих работы, претендовать на одноразовую беспроцентную возвратную помощь.

Такие государственные кредиты предоставляются на трехлетний срок.

Кредитные деньги нужно вернуть:

по истечении трехлетнего срока с даты получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);

досрочно, по частям согласно графику, согласованному центром занятости.

Как оформить беспроцентный кредит

Граждане могут воспользоваться программой, подав заявку и документы в Комиссию по оказанию помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, созданной при Центре занятости. Речь идет о следующих документах:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справка о несудимости.

Комиссия должна рассмотреть документы и уведомить о принятии решения.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским безработным, которые присоединились к "Армии восстановления", заплатили за выполненные работы по восстановлению страны 40 млн гривен. Речь идет о почти 6,5 тысячи человек.

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.