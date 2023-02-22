Допомога безробітним — уряд обіцяє безвідсоткові кредити до 100 тис. грн

В Україні поновили безвідсоткову допомогу до 100 тис. грн: хто може отримати
В Україні поновили державну програму "Рука допомоги", що передбачає надання кредитів безробітним на старт чи розвиток власної справи. Максимальна сума допомоги — понад 100 тис. гривень.
Про це повідомляє пресслужба українського уряду.
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Умови програми "Рука допомоги"
Як зазначають у пресслужбі, програма надає право громадянам з малозабезпечених сімей, які не мають роботи, претендувати на одноразову безвідсоткову поворотну допомогу.
Такі державні кредити надають на трирічний термін.
Кредитні гроші потрібно повернути:
- після завершення трирічного терміну з дати отримання, однією сумою (упродовж 30 календарних днів);
- достроково, частинами згідно з графіком, погодженим центром зайнятості.
Як оформити безвідсотковий кредит
Громадяни можуть скористатися програмою, подавши заявку та документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, створеної при Центрі зайнятості. Йдеться про такі документи:
- заява про надання фінансової допомоги;
- бізнес-план;
- довідка про несудимість.
Комісія має розглянути документи та повідомити про ухвалення рішення.
Що ще треба знати
Нагадаємо, українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.
Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.
Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.