Допомога безробітним — уряд обіцяє безвідсоткові кредити до 100 тис. грн

Програма передбачає надання кредитів безробітним

В Україні поновили державну програму "Рука допомоги", що передбачає надання кредитів безробітним на старт чи розвиток власної справи. Максимальна сума допомоги — понад 100 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

Умови програми "Рука допомоги"

Як зазначають у пресслужбі, програма надає право громадянам з малозабезпечених сімей, які не мають роботи, претендувати на одноразову безвідсоткову поворотну допомогу.

Такі державні кредити надають на трирічний термін.

Кредитні гроші потрібно повернути:

після завершення трирічного терміну з дати отримання, однією сумою (упродовж 30 календарних днів);

достроково, частинами згідно з графіком, погодженим центром зайнятості.

Як оформити безвідсотковий кредит

Громадяни можуть скористатися програмою, подавши заявку та документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, створеної при Центрі зайнятості. Йдеться про такі документи:

заява про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідка про несудимість.

Комісія має розглянути документи та повідомити про ухвалення рішення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.