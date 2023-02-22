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В Україні поновили безвідсоткову допомогу до 100 тис. грн: хто може отримати

22 лютого 2023 15:38
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога безробітним — уряд обіцяє безвідсоткові кредити до 100 тис. грн
Програма передбачає надання кредитів безробітним
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні поновили державну програму "Рука допомоги", що передбачає надання кредитів безробітним на старт чи розвиток власної справи. Максимальна сума допомоги — понад 100 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

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Умови програми "Рука допомоги"

Як зазначають у пресслужбі, програма надає право громадянам з малозабезпечених сімей, які не мають роботи, претендувати на одноразову безвідсоткову поворотну допомогу.

Такі державні кредити надають на трирічний термін.

Кредитні гроші потрібно повернути:

  • після завершення трирічного терміну з дати отримання, однією сумою (упродовж 30 календарних днів);
  • достроково, частинами згідно з графіком, погодженим центром зайнятості.

Як оформити безвідсотковий кредит

Громадяни можуть скористатися програмою, подавши заявку та документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, створеної при Центрі зайнятості. Йдеться про такі документи:

  • заява про надання фінансової допомоги;
  • бізнес-план;
  • довідка про несудимість.

Комісія має розглянути документи та повідомити про ухвалення рішення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

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