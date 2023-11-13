Цены на молоко в Украине достигли пика — что говорят эксперты

Покупатель в магазине. Фото: Unplush

В Украине активно растут закупочные цены на молоко. Среди основных причин роста стоимости — дефицит сырья на внутреннем рынке.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

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Как изменились цены на молоко

Как отметил аналитик Ассоциации Георгий Кухалейшвили, в начале ноября в среднем закупочная стоимость молока экстра сорта составила 13,78 грн/л без НДС. Это на 84 коп. больше против показателя, зафиксированного в начале октября. Цены на соответствующий сорт в хозяйствах колеблются от 13,1 до 14,25 грн/л без НДС. При этом за месяц нижний предел диапазона цен повысился на 1,80 грн, верхний прибавил 85 коп.

Согласно результатам мониторинга, также возросла цена на более высокий сорт. За месяц стоимость повысилась на 84 коп. до 13,78 грн/л без НДС. Ценовой диапазон этого сорта 13,10-14,25 грн/л без НДС. Рост нижней границы ценового диапазона составляет 3,10 грн, а верхнего — 1,75 грн.

Выросла средняя стоимость молока первого сорта в хозяйствах на 36 коп., до 12,75 грн/л без НДС. Так, минимальная цена составляет 12,50 грн/л, что на 1,20 грн больше по сравнению с предыдущим показателем. При этом максимальная стоимость выросла на 80 коп. до 13 грн/л.

Средневзвешенная стоимость трех сортов составляет 13,44 грн/л без НДС, что больше на 0,68 грн.

Подорожание молоко-сырья отражается на ценах в магазинах.

Источник: Минфин

Причины подорожания молока

Аналитик отмечает, что растут закупочные цены на фоне повышения уровня дефицита молока-сырья у хозяйств. Перерабатывающим предприятиям приходится конкурировать за сырье, покупая у фермеров по более высокой стоимости.

Толкает цены вверх также подорожание логистических услуг, увеличение затрат на корма в связи с ростом себестоимости производства, подорожание премиксов, а также закупочных ингредиентов. Кроме того, из-за полномасштабной войны России против Украины, значительные аграрные территории находятся под оккупацией или загрязнены минами, поэтому непригодны для выращивания кормовых культур, добавил Георгий Кухалейшвили.

Больше о ценах

Напомним, в Украине резко подорожал стратегический продукт — сало. По данным экспертов аграрного рынка, по состоянию на конец октября средняя цена составляет 254 гривны за килограмм.

Также мы писали, что в стране рекордное падение цен демонстрирует гречневая крупа. По оценкам экспертов аграрного рынка, стоимость гречихи за последний год снизилась практически вдвое.