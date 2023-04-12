Субсидии в Украине — процесс оформления субсидий ускорят

Коммунальные платежки / Фото: google.com

На веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут начать публиковать актуальные сведения по каждому бытовому потребителю. Благодаря этому упростится процедура оформления жилищных субсидий для украинцев.

Такое решение приняла Национальная комиссия, регулирующая рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Что позволит публикация данных

Соответствующее решение регулятора касается поставщиков таких коммунальных услуг:

электрической энергии;

услуг водоснабжения и водоотвода;

природного газа.

В Нацкомиссии считают, что обнародование актуализированной информации по каждому бытовому потребителю упростит дальнейшую автоматическую обработку и проверку данных.

"Решением НКРЭКУ рекомендовано лицензиатам, осуществляющим деятельность по поставке электрической энергии потребителю, по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, по поставкам природного газа, осуществляющим поставки природного газа бытовым потребителям, по распределению природного газа, размещать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсий Украины актуализированною информацию о каждом бытовом потребителе коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа", — говорится в решении.

Кроме того, внедренный подход к предоставлению соцуслуг будет строиться на основе передовых международных практик государственной поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Все это для того, чтобы максимально упростить процессы взаимодействия между получателями услуг и государством, а также лучшей информированности граждан о возможности получения услуги даже без предварительного обращения в государственные структуры.

"Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат (когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем долгое время ждать решения)", — отмечают в НКРЭКУ.

Как сейчас предоставляют право на жилищные субсидии

Сейчас в Украине оформить субсидию могут семьи, которые тратят на оплату коммунальных счетов больше объема обязательного платежа (15% суммарного дохода за месяц). Его рассчитывают для каждой семьи отдельно, и сумма получается в итоге у каждого разная, потому что зависит от состава и дохода семьи.

Из-за войны правительство обновило механизм назначения жилищных субсидий. Их теперь предоставляют также переселенцам. Для этого необходимо иметь необходимые документы.

Оформить субсидию могут граждане:

которые входят в состав домохозяйства, однако находятся за границей во время военного положения;

владеют несколькими жилыми помещениями либо домами, право принадлежности получили методом наследования;

есть долг по оплате коммунальных услуг, образовавшийся во время войны.

Как и куда нужно подавать заявку

Для того чтобы оформить жилищную субсидию, предусмотрено несколько способов:

можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;

передать документы (в бумажном виде) через уполномоченных лиц теробщин (в сельском, поселковом, городском совете) и центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

оформить онлайн через приложение "Дія".

Основными считаются следующие документы для оформления жилищной субсидии:

заявление о назначении субсидии;

право на доходы/расходы;

в отдельных случаях — договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий дома претендента.

Как проверить статус

Украинцы, подавшие заявки на жилищные субсидии, могут дистанционно проверить их статус. Для этого следует зайти на сайт Единого госреестра получателей жилищных субсидий и ввести свои данные.

Поскольку доступ к информации в реестре возможен по адресам домохозяйства, необходимо указать следующее:

область;

населенный пункт;

улица;

номер дома;

номер квартиры.

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.