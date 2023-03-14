В Украине продали очередной морпорт — кто и за сколько выиграл на торгах

Объект продали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое

В Украине продали очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое.

Об этом говорится в системе электронных торгов "Прозорро.Продажи".

Приватизация морпорта

Как отмечается, речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн грн.

Эта компания соперничала и за другой порт. Во время аукциона по продаже порта "Усть-Дунайск" готова была заплатить за него тоже более 200 млн грн, но проиграла компании ООО "Эликсир Украина".

На торгах соревновались ООО "Порт Аккерман" с предложением 97 млн грн. и ЧАО "Мостобуд ЮА" с 220 млн грн.

Стартовая цена лота составила на повторном аукционе 93,78 млн грн. На первом аукционе продавали за 187,6 млн. грн.

Морской порт специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции, а также зерновых грузов.

Ранее Фонд госимущества продал морской порт "Усть-Дунайск" за 201 млн грн. Он стал первым проданным морпортом в Украине.

Напомним, в Украине с начала года распродажа государственного имущества принесла бюджету первый миллиард гривен. Больше всего получили от продажи Усть-Дунайского морского порта.