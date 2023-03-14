В Україні продали черговий морпорт: хто та за скільки виграв на торгах
В Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі.
Про це йдеться у системі електронних торгів "Прозорро.Продажі".
-
"Рупор" одеського ППО повідомляє про пуски ракет по області
-
Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку
-
В Чорному морі ракетоносій, можливі точкові удари, — Гуменюк
-
Понад сто депутатів Європарламенту пропонують ввести податок на багатство
-
Італія звинуватила ПВК "Вагнер" в активізації міграції з країн Африки
-
Австралія, Британія і США домовилися спільно будувати нові атомні субмарини
-
Зеленський показав українських добровольців, які хоробро стали на захист держави
-
Чи анулюють закордонні паспорти через помилкову транслітерацію: рішення влади
-
Губернатор Флориди заявив, що захист України від рф не є життєво важливим інтересом США
-
Байден зустрівся із прем'єром Австралії: говорили про Україну і Китай
Приватизація морпорту
Як зазначається, йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.
Ця компанія змагалась і за інший порт. Під час аукціону з продажу порту "Усть-Дунайськ" готова була заплатити за нього теж більше 200 млн грн, та програла компанії ТОВ "Еліксир Україна".
На торгах змагались ТОВ "Порт Аккерман" із пропозицією 97 млн грн та ПрАТ "Мостобуд ЮА" з 220 млн грн.
Стартова ціна лота становила на повторному аукціоні 93,78 млн грн. На першому аукціоні продавали за 187,6 млн грн.
Морський порт спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції, а також зернових вантажів.
Раніше Фонд держмайна продав морський порт "Усть-Дунайськ" за 201 млн грн. Він став першим проданим морпортом в Україні.
Нагадаємо, в Україні з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень. Найбільше отримали від продажу Усть-Дунайського морського порту.