В Україні продали черговий морпорт — хто та за скільки виграв на торгах

Об'єкт продали з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі

В Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі.

Про це йдеться у системі електронних торгів "Прозорро.Продажі".

Приватизація морпорту

Як зазначається, йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.

Ця компанія змагалась і за інший порт. Під час аукціону з продажу порту "Усть-Дунайськ" готова була заплатити за нього теж більше 200 млн грн, та програла компанії ТОВ "Еліксир Україна".

На торгах змагались ТОВ "Порт Аккерман" із пропозицією 97 млн грн та ПрАТ "Мостобуд ЮА" з 220 млн грн.

Стартова ціна лота становила на повторному аукціоні 93,78 млн грн. На першому аукціоні продавали за 187,6 млн грн.

Морський порт спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції, а також зернових вантажів.

Раніше Фонд держмайна продав морський порт "Усть-Дунайськ" за 201 млн грн. Він став першим проданим морпортом в Україні.

Нагадаємо, в Україні з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень. Найбільше отримали від продажу Усть-Дунайського морського порту.