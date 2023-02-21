Цены на бензин в Украине — стоимость топлива снижается

В Украине продолжают падать цены на бензин: что говорят эксперты
В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по-прежнему снижаются на автозаправочных станциях. Причиной этого является слабый спрос и накопленные запасы.
Ситуацию на украинском рынке топлива оценили аналитики.
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
Что происходит на рынке
Как отмечают эксперты, АЗС снижают цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.
По словам аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, на прошлой неделе цены на горючее в опте продолжили свое понижение. На этом фоне десять региональных операторов опустили цены на автозаправках на 0,5-1 грн/л.
Стоимость автогаза упала из-за достаточно ввезенных объемов в январе-феврале. Некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах ЕС из-за конкуренции.
"Это падение отложенный результат введения санкций ЕС на российские нефтепродукты. Часть российского ресурса после санкций попала на украинский рынок. Пока предпосылок возврата цен на топливо на прежние позиции я не вижу. До конца месяца цены будут плавно снижаться, поскольку остатки горючего достаточно высоки", — объясняет специалист.
По мнению основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, продажа горючего сейчас незначительна. В частности, упал спрос на топливо для генераторов. В этом сегменте он составляет всего 20% от объема продаж в декабре прошлого года.
Аграрии тоже не спешат закупать горючее на посевную. Они активизируются после 24 февраля, предполагает он.
"Цены на горючее продолжат падать", — считает участник рынка.
Больше о топливе
Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.
На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.