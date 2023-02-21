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В Украине продолжают падать цены на бензин: что говорят эксперты

21 февраля 2023 13:14
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на бензин в Украине — стоимость топлива снижается
Стоимость снижается на фоне слабого спроса и больших поставок
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по-прежнему снижаются на автозаправочных станциях. Причиной этого является слабый спрос и накопленные запасы.

Ситуацию на украинском рынке топлива оценили аналитики.

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Что происходит на рынке

Как отмечают эксперты, АЗС снижают цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

По словам аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, на прошлой неделе цены на горючее в опте продолжили свое понижение. На этом фоне десять региональных операторов опустили цены на автозаправках на 0,5-1 грн/л.

Стоимость автогаза упала из-за достаточно ввезенных объемов в январе-феврале. Некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах ЕС из-за конкуренции.

"Это падение отложенный результат введения санкций ЕС на российские нефтепродукты. Часть российского ресурса после санкций попала на украинский рынок. Пока предпосылок возврата цен на топливо на прежние позиции я не вижу. До конца месяца цены будут плавно снижаться, поскольку остатки горючего достаточно высоки", — объясняет специалист.

По мнению основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, продажа горючего сейчас незначительна. В частности, упал спрос на топливо для генераторов. В этом сегменте он составляет всего 20% от объема продаж в декабре прошлого года.

Аграрии тоже не спешат закупать горючее на посевную. Они активизируются после 24 февраля, предполагает он.

"Цены на горючее продолжат падать", — считает участник рынка.

Больше о топливе

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.

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