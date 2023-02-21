Цены на бензин в Украине — стоимость топлива снижается

Стоимость снижается на фоне слабого спроса и больших поставок

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз по-прежнему снижаются на автозаправочных станциях. Причиной этого является слабый спрос и накопленные запасы.

Ситуацию на украинском рынке топлива оценили аналитики.

Что происходит на рынке

Как отмечают эксперты, АЗС снижают цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

По словам аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, на прошлой неделе цены на горючее в опте продолжили свое понижение. На этом фоне десять региональных операторов опустили цены на автозаправках на 0,5-1 грн/л.

Стоимость автогаза упала из-за достаточно ввезенных объемов в январе-феврале. Некоторые трейдеры продают автогаз по цене ниже котировок в странах ЕС из-за конкуренции.

"Это падение отложенный результат введения санкций ЕС на российские нефтепродукты. Часть российского ресурса после санкций попала на украинский рынок. Пока предпосылок возврата цен на топливо на прежние позиции я не вижу. До конца месяца цены будут плавно снижаться, поскольку остатки горючего достаточно высоки", — объясняет специалист.

По мнению основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, продажа горючего сейчас незначительна. В частности, упал спрос на топливо для генераторов. В этом сегменте он составляет всего 20% от объема продаж в декабре прошлого года.

Аграрии тоже не спешат закупать горючее на посевную. Они активизируются после 24 февраля, предполагает он.

"Цены на горючее продолжат падать", — считает участник рынка.

Больше о топливе

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.