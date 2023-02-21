Ціни бензин в Україні — вартість пального знижується

Вартість знижується на тлі слабкого попиту та великих поставок

В Україні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз продовжують знижуватися на автозаправних станціях. Причиною цього є слабкий попит та накопичені запаси.

Ситуацію на українському ринку палива оцінили аналітики.

Що відбувається на ринку

Як зазначають експерти, АЗС знижують ціни, тому що знизився попит. Це сталося тому, що аграрії зараз не поспішають закуповувати пальне для посівної, а відсутність перебоїв в електропостачанні знизила попит на пальне для дизельних генераторів.

За словами аналітика профільного видання "Нафторинок" Олександра Сіренка, минулого тижня ціни на пальне в опті продовжили своє зниження. На тлі цього десять регіональних операторів опустили ціни на автозаправках на 0,5-1 грн/л.

Вартість автогазу впала через достатньо завезені обсяги у січні-лютому. Деякі трейдери продають автогаз за ціною нижчою за котирування в країнах ЄС через конкуренцію.

"Це падіння відкладений результат запровадження санкцій ЄС на російські нафтопродукти. Частина російського ресурсу після санкцій потрапила на український ринок. Поки що передумов повернення цін на паливо на колишні позиції я не бачу. До кінця місяця ціни будуть плавно знижуватися оскільки залишки пального досить високі", — пояснює фахівець.

На думку засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, продаж пального зараз незначний. Зокрема, впав попит на паливо для генераторів. У цьому сегменті він становить тільки 20% від обсягу продажів в грудні минулого року.

Аграрії теж не квапляться закуповувати пальне на посівну. Вони активізуються після 24 лютого, припускає він.

"Ціни на пальне продовжать падати", — вважає учасник ринку.

Більше про пальне

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.