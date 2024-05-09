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В Украине предлагают недорого купить проверенный биткоин — правила аукциона

9 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На Prozorro можно выставлять криптовалюту на торги.
Аукционный молоток. Фото иллюстративное: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В украинской системе государственных аукционов Prozorro теперь можно выставлять на продажу криптовалюту. Первым лотом стала десятая доля биткоина — 0,1 BTC. Его стартовая цена значительно ниже рыночной и составляет 188 тыс. грн.

Соответствующий лот заявлен на официальной странице "Прозорро. Продажи".

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На "Прозорро" отмечено, что аукцион состоится 14 мая 2024 года. Чтобы принять участие в торгах, нужно уплатить регистрационный взнос в размере 9 400 грн, а также предоставить онлайн: копии паспорта, справки о месте регистрации, идентификационного кода, копии документов, подтверждающих источник доходов и справку с адресом электронного кошелька покупателя.

На Prozorro продают биткоин
Скриншот с prozorro.sale

Напомним, недавно биткоин-кит, то есть владелец большого количества BTC, который не пользовался своим криптокошельком 13 лет, совершил грандиозный биткоин-перевод на сумму более 44 млн долларов США.

Ранее мы писали, что аналитики банка Standart Chartered прогнозируют падение курса биткоина до 50 тысяч долларов.

аукцион
криптовалюта
Украина
ProZorro
биткоин

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