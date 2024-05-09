На Prozorro можно выставлять криптовалюту на торги.

В Украине предлагают недорого купить проверенный биткоин — правила аукциона
В украинской системе государственных аукционов Prozorro теперь можно выставлять на продажу криптовалюту. Первым лотом стала десятая доля биткоина — 0,1 BTC. Его стартовая цена значительно ниже рыночной и составляет 188 тыс. грн.
Соответствующий лот заявлен на официальной странице "Прозорро. Продажи".
Актуальная рыночная стоимость 0,1 BTC около 300 тыс. грн
На "Прозорро" отмечено, что аукцион состоится 14 мая 2024 года. Чтобы принять участие в торгах, нужно уплатить регистрационный взнос в размере 9 400 грн, а также предоставить онлайн: копии паспорта, справки о месте регистрации, идентификационного кода, копии документов, подтверждающих источник доходов и справку с адресом электронного кошелька покупателя.
Напомним, недавно биткоин-кит, то есть владелец большого количества BTC, который не пользовался своим криптокошельком 13 лет, совершил грандиозный биткоин-перевод на сумму более 44 млн долларов США.
Ранее мы писали, что аналитики банка Standart Chartered прогнозируют падение курса биткоина до 50 тысяч долларов.
Читайте Новини.LIVE!