Біткоїн-кит збагатився на десятки мільйонів доларів США

Користувач-кит, в якого найбільше біткоїнів. Фото ілюстративне: newsbtc.com

Біткоїн-кит, тобто власник великої кількості BTC, який не користувався своїм криптогаманцем 13 років, здійснив грандіозний біткоїн переказ на суму понад 44 млн доларів США. Користувач відправив криптовалюту на невідому адресу.

Про це у понеділок, 6 травня, у своєму Twitter (X) написав біткоїнер Vivek.

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Відомо, що біткоїн-кит придбав 687 монет ще у 2011 році. Тоді один BTC коштував всього два америкаські долари. За 13 років монети перетворилась на гігантський статок.

"Старий біткоїн-гаманець, який зберігав монети з 2011 року, щойно переказав BTC на суму $44 млн", — написав Vivek у Twitter.

Скриншот Twitter/Vivek

До слова, близько 40% усіх біткоїнів зберігаються на 2 200 адресах. Ці біткоїн-кити можуть маніпулювати крипторинком, рухаючи ціну монети вгору і вниз.

Нагадаємо, аналітики банку Standart Chartered прогнозують падіння курсу біткоїна до 50 тисяч доларів. Водночас біткоїн-аналітик Віллі Ву, який почав вкладатися у BTC ще у 2013 році, вважає, що ближче до 2035 року популярна криптовалюта коштуватиме один мільйон доларів.