На Prozorro можна виставляти криптовалюту на торги

Аукціонний молоток. Фото ілюстративне: Shutterstock

В українській системі державних аукціонів Prozorro теперь можна виставляти на продаж криптовалюту. Першим лотом стала десята частка біткоїна — 0,1 BTC. Його стартова ціна значно нижче ринкової і складає 188 тис.грн.

Відповідний лот є на офіційній сторінці "Прозорро. Продажі".

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На "Прозорро" вказано, що аукціон відбудеться 14 травня 2024 року. Щоб взяти участь у торгах, треба сплатити реєстраційний внесок у розмірі 9 400 грн, а також подати онлайн копію паспорта, довідки про місце реестрації, ідентифікаційного коду, копії документів, що підтверджують джерела походження коштів і довідка з адресою електронного гаманця покупця.

Скриншот з prozorro.sale

Нагадаємо, нещодавно біткоїн-кит, тобто власник великої кількості BTC, який не користувався своїм криптогаманцем 13 років, здійснив грандіозний біткоїн-переказ на суму понад 44 млн доларів США.

Раніше ми писали, що аналітики банку Standart Chartered прогнозують падіння курсу біткоїна до 50 тисяч доларів.