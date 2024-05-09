Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні пропонують недорого купити перевірений біткоїн — правила аукціону arrow

В Україні пропонують недорого купити перевірений біткоїн — правила аукціону

9 травня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Prozorro можна виставляти криптовалюту на торги
Аукціонний молоток. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В українській системі державних аукціонів Prozorro теперь можна виставляти на продаж криптовалюту. Першим лотом стала десята частка біткоїна — 0,1 BTC. Його стартова ціна значно нижче ринкової і складає 188 тис.грн.

Відповідний лот є на офіційній сторінці "Прозорро. Продажі".

Читайте також:

Актуальна ринкова вартість 0,1 BTC близько 300 тис.грн

На "Прозорро" вказано, що аукціон відбудеться 14 травня 2024 року. Щоб взяти участь у торгах, треба сплатити реєстраційний внесок у розмірі 9 400 грн, а також подати онлайн копію паспорта, довідки про місце реестрації, ідентифікаційного коду, копії документів, що підтверджують джерела походження коштів і довідка з адресою електронного гаманця покупця.

На Prozorro продають біткоїн
Скриншот з prozorro.sale

Нагадаємо, нещодавно біткоїн-кит, тобто власник великої кількості BTC, який не користувався своїм криптогаманцем 13 років, здійснив грандіозний біткоїн-переказ на суму понад 44 млн доларів США. 

Раніше ми писали, що аналітики банку Standart Chartered прогнозують падіння курсу біткоїна до 50 тисяч доларів. 

аукціон
криптовалюта
Україна
ProZorro
біткоїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку