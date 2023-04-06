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В Украине предлагают "заморозить" повышение налогов на топливо: детали законопроекта

6 апреля 2023 10:40
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Налоги на топливо — в Украине предлагают заморозить повышение ставок
Народные депутаты зарегистрировали в Раде соответствующий законопроект
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине могут отложить повышение налогов на топливо, которое должно заработать с 1 июля 2023 года. Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Речь идет о проекте закона №9174, свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Детали законопроекта

Законопроект внесла в парламент группа народных депутатов во главе с Дмитрием Разумковым (из межфракционного объединения "Розумна політика").

Документ предусматривает сохранение действующего режима налогообложения горючего во время военного положения. Он должен внести изменения в закон № 2618-IX, принятый в сентябре 2022 года, который вводит льготное налогообложение горючего на период военного положения, но не дольше, чем до июля текущего года. В частности, предлагают исключить слова "но не дольше, чем до 1 июля 2023 года".

Как говорится в пояснительной записке к документу, время введения налогов постепенно приближается, тогда как экономическая ситуация в государстве не изменилась с даты принятия указанного закона. Отмена льготного режима налогообложения горючего преждевременна.

"Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии. Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла довольно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак", — утверждают авторы закона.

Повышение налогов

Осенью прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым вернула взыскание акциза с горючего, отсрочив возврат ставок с июля 2023-го. Принятый закон предусматривает, что с каждой тысячи литров бензина, дизельного горючего и биотоплива с операторов рынка нефтепродуктов будет взиматься акциз в размере 100 евро, с каждой тысячи литров сжиженного газа 52 евро.

Напомним, налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

 

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