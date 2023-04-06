Податки на пальне — в Україні пропонують заморозити підвищення ставок

Народні депутати зареєстрували у Раді відповідний законопроєкт

В Україні можуть відтермінувати підвищення податків на пальне, яке має запрацювати з 1 липня 2023 року. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроєкт.

Йдеться про проєкт закону № 9174, свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі законопроєкту

Законопроєкт внесла у парламент група народних депутатів на чолі з Дмитром Разумковим (з міжфракційного об’єднання "Розумна політика").

Документ передбачає збереження чинного режиму оподаткування пального на час воєнного стану. Він має внести зміни у закон № 2618-IX, ухвалений у вересні 2022 року, який запроваджує пільгове оподаткування пального на період воєнного стану, але не довше, ніж до липня поточного року. Зокрема, пропонують виключити слова "але не довше, ніж до 1 липня 2023 року".

Як йдеться у пояснювальний записці до документа, час запровадження податків поступово наближається, тоді як економічна ситуація в державі не змінилась з дати ухвалення вказаного закону. Скасування пільгового режиму оподаткування пального є передчасним.

"Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії. Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак", — стверджують автори закону.

Підвищення податків

Восени минулого року Верховна Рада ухвалила закон, яким повернула стягнення акцизу з пального, відтермінувавши повернення ставок з липня 2023-го. Ухвалений закон передбачає, що з кожної тисячі літрів бензину, дизельного пального та біопалива з операторів ринку нафтопродуктів буде стягуватись акциз в розмірі 100 євро, з кожної тисячі літрів скрапленого газу — 52 євро.

Нагадаємо, податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.