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В Украине рекордно подорожал популярный "новогодний" продукт

25 декабря 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на мандарины – как изменилась стоимость на праздники
Фруктово-овощной отдел супермакета. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке дорожает популярный праздничный продукт. Перед Новым годом существенно прибавили в стоимости мандарины.

Об этом свидетельствуют данные портала Minfin.

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Как изменились цены на мандарины

Праздничный рождественско-новогодний стол практически никогда не обходится без мандаринов. Цены, как и прогнозировали эксперты, резко подскочили к концу текущего года.

Так, по состоянию на 25 декабря мандарины прибавили в стоимости против прошлого месяца с 48,59 грн/кг до 59,67 грн/кг. Клементин, являющийся гибридом мандаринов с апельсинами, наоборот подешевел до 87,40 грн/кг.

 

цены на мандарины
Источник: Минфин

Мандарины считаются "новогодним" продуктом, на который перед праздниками растет спрос, поэтому продавцы повышают цены.

Среднемесячные цены на мандарины, начиная с 2017 года, менялись так:

 

цены на мандарины
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, годовая инфляция в Украине снизилась до 5,1%. Однако за последний месяц, согласно Госстату, стоимость напитков и продуктов питания, таких как овощи, молочные продукты, определенные виды мяса, сало, хлеб и масло, значительно возросла. Учитывая поступление праздничного периода, ожидаемое снижение цен не предполагается.

Также мы писали, что на украинском рынке фиксируют резкое удорожание двух главных продуктов из борщового набора. Значительно больше придется платить за морковь и капусту.

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