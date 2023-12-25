Ціни на мандарини — як змінилась вартість на свята

Фруктово-овочевий відділ супермакету. Фото: РБК-Україна

На українському ринку дорожчає популярний святковий продукт. Перед Новим роком суттєво додали у вартості мандарини.

Про це свідчать дані порталу Minfin.

Читайте також:

Як змінились ціни на мандарини

Святковий різдвяно-новорічний стіл практично ніколи не обходиться без мандаринів. Ціни, як і прогнозували експерти, різко підскочили під кінець поточного року.

Так, станом на 25 грудня мандарини додали у вартості проти минулого місяця з 48,59 грн/кг до 59,67 грн/кг. Клементин, що є гібридом мандаринів з апельсинами, навпаки подешевшав до 87,40 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Мандарини вважаються "новорічним" продуктом, на який перед святами зростає попит, а тому продавці підвищують ціни.

Середньомісячні ціни на мандарини, починаючи з 2017 року, змінювались так:

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, річна інфляція в Україні зменшилася до 5,1%. Проте за останній місяць, відповідно до Держстату, вартість напоїв та продуктів харчування, таких як овочі, молочні продукти, певні види м'яса, сало, хліб і масло, значно зросла. З огляду на надходження святкового періоду очікуване зниження цін не передбачається.

Також ми писали, що на українському ринку фіксують різке подорожчання двох головних продуктів з борщового набору. Суттєво більше доведеться платити за моркву та капусту.