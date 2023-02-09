Авторынок в Украине — какие украинцы покупают электрокары

За месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. единиц

В Украине в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился на около 1,3 тыс. электрокаров.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Какие электрокары были популярны

По этой информации, из всех зарегистрированных за январь

транспортных средств на аккумуляторных источниках питания 97% составляли легковые автомобили, около 3% — коммерческие, а также один автобус. Среди них доля новых авто в регистрациях BEV составила 23% против 20% в январе прошлого года.

Лидировал по популярности среди электрокаров в январе впервые Volkswagen ID.4. Так, украинскую регистрацию получили 275 таких автомобилей — 130 новых и 145 подержанных.

На втором месте — Nissan Leaf с результатом 171 шт. (2 новых и 169 подержанных).

На третьем — Tesla Model 3 в количестве 108 электрокаров, среди них все уже были в пользовании.

Четвертая по популярности модель — Dong Feng (Honda) M-NV — 104 шт. (41 новых и 63 подержанных), а пятая — Tesla Model Y — 64 шт. (1 новое авто).

Относительно электрических коммерческих автомобилей, то лидировал Renault Kangoo ZE — 16 ед. (все б/у).

Больше об авто

Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля.

В прошлом году ввезли 534,8 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.