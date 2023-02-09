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В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

9 февраля 2023 13:20
lis.jpg - Ксения Лисновская
Авторынок в Украине — какие украинцы покупают электрокары
За месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. единиц
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился на около 1,3 тыс. электрокаров.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

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Какие электрокары были популярны

По этой информации, из всех зарегистрированных за январь
транспортных средств на аккумуляторных источниках питания 97% составляли легковые автомобили, около 3% — коммерческие, а также один автобус. Среди них доля новых авто в регистрациях BEV составила 23% против 20% в январе прошлого года.

Лидировал по популярности среди электрокаров в январе впервые Volkswagen ID.4. Так, украинскую регистрацию получили 275 таких автомобилей — 130 новых и 145 подержанных.

На втором месте — Nissan Leaf с результатом 171 шт. (2 новых и 169 подержанных).

На третьем — Tesla Model 3 в количестве 108 электрокаров, среди них все уже были в пользовании.

Четвертая по популярности модель — Dong Feng (Honda) M-NV — 104 шт. (41 новых и 63 подержанных), а пятая — Tesla Model Y — 64 шт. (1 новое авто).

Относительно электрических коммерческих автомобилей, то лидировал Renault Kangoo ZE — 16 ед. (все б/у).

Больше об авто

Украинцам дали возможность растаможивать ввезенные в страну автомобили быстрее. Теперь это можно делать с помощью мобильного приложения государственных услуг "Дія". Предусмотрена новая система расчета таможенной пошлины за растаможку транспортных средств. Чтобы узнать стоимость, в приложении нужно ввести некоторые характеристики автомобиля.

В прошлом году ввезли 534,8 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Показатель на 60% меньше результата 2021 года. Аналитики отмечают, что число ввозимых автомобилей на иностранной регистрации почти похоже на количество в 2020 году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.

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