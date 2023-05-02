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В Украине резко упал спрос на валюту в банках

2 мая 2023 09:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюта в Украине — украинцы потеряли интерес к покупке долларов в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы в апреле этого года сократили покупку валюты в коммерческих банках фактически вдвое. Объем упал на около 200 млн долларов.

Такие данные привел Национальный банк Украины (НБУ).

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Отмечается, что в прошлом месяце граждане продали банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте), тогда как приобрели 1 559,6 млн долларов. Объем чистой покупки валюты составил 224,2 млн долларов.

Таким образом, спрос на валюту упал на 200,1 млн долларов против показателя в марте, когда было приобретено 424,3 млн долларов.

По информации Нацбанка, с начала года объем проданной валюты населением составил 5 064,1 млн долларов, а приобретенной — 6 781,4 млн долларов. Сумма чистой покупки валюты составляет 1 717,3 млн долларов.

Объем чистого спроса на безналичную валюту сократился до 19,4 млн долларов. Валюту в банках покупали по курсу, близкому к официальному (36,6 грн и дополнительная комиссия). Спрос на такие операции мог сократиться в связи с тем, что на наличном рынке курс доллара существенно просел, до 38 грн.

В прошлом году украинцы продали валюты на 14,461 млрд долларов и купили на 15,341 млрд долларов. Объем чистой покупки составил 880 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выходить на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает превалировать предложение.

Ранее эксперты дали советы, в какой валюте лучше хранить средства . Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей

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