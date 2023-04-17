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Курс валют в Україні 17 квітня: скільки коштують долар та євро

17 квітня 2023 07:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 квітня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 17 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,33 (-7 коп.) та 40,72 грн (-7 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У понеділок в обмінних пунктах долар та євро на кілька копійок подорожчали. У середньому американську валюту купують за 37,80, а продають за 37,95 грн. Євро купують за 41,30, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (+10 коп.) — 37,75 грн (+10 коп.);
Ощадбанк —  37,45 грн — 38,40;
Укрексімбанк — 37,55 грн (+5 коп.) — 38,15 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, на думку фінансистів, що упродовж 17-23 квітня американська валюта триматиметься у ціновому коридорі 36,9-37,5 гривні, тоді як європейська не перевищить 41 гривню. Посприяють цьому збалансування пропозиції та попиту на валютному ринку після свят.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

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